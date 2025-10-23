Rzeczpospolita
Dyskryminowany pracownik może zażądać ustalenia pensji przez sąd na przyszłość

Treść stosunku pracy, czyli zobowiązań pracodawcy i pracownika, określa zawarta przez nich umowa o pracę. Sąd nie może ingerować w to, co postanowiły strony, ale od tej zasady są wyjątki. Dyskryminowany pracownik może zażądać ustalenia pensji przez sąd na przyszłość.

Publikacja: 23.10.2025 04:30

Foto: Adobe Stock

Rafał Krawczyk

SPIS TREŚCI

  1. Dyskryminacja w pracy. Naruszenie równego traktowania w zatrudnieniu
  2. Dyskryminacja w pracy. Kto może wystąpić z powództwem o ustalenie?
  3. Dyskryminacja w pracy. Korzystniejsza umowa i odszkodowanie

Nierzadko pracownicy w pozwach, kierowanych przeciwko pracodawcom, domagają się, aby to sąd ukształtował warunki ich pracy lub wysokość ich wynagrodzenia na przyszłość w wyroku. Chcą, by na tym tle nie dochodziło do sporów lub aby stały się one bardziej korzystne dla etatowca niż te, wynikające z umowy. W orzecznictwie wątpliwości budziło, czy tego typu roszczenia mogą być w ogóle formułowane. Przepis art. 262 § 2 pkt 1 kodeksu pracy wyłącza bowiem spod kognicji sądu pracy spory o ustanowienie nowych warunków pracy i płacy. Zabrania on sądom pracy kształtowania tych warunków pracy i płacy, które objęte są swobodną wolą stron umowy o pracę, w granicach dozwolonych przez przepisy prawa pracy.

