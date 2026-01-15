Rzeczpospolita
Kiedy nazwa stanowiska pracy ma znaczenie?

Gdy stanowisko łączy się z prestiżem, zmiana jego nazwy może wymagać wypowiedzenia warunków pracy.

Publikacja: 15.01.2026 04:40

Kiedy nazwa stanowiska pracy ma znaczenie?

Kiedy nazwa stanowiska pracy ma znaczenie?

Foto: Adobe Stock

Mariusz Maksis

W orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że zmiana warunków pracy, polegająca wyłącznie na zmianie nazwy stanowiska, przy zachowaniu pozostałych warunków pracy i płacy, mieści się w ramach pracowniczego podporządkowania i nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 k.p.). Jeżeli jednak strony traktują taką zmianę jako element podmiotowo istotny (np. gdy nazwa implikuje prestiż stanowiska), może ona wymagać wypowiedzenia warunków pracy. Oznacza to, że należy porównać dotychczasowe warunki pracy, wynikające z treści łączącego strony stosunku pracy (umowy o pracę), z nowymi warunkami (np. dotyczącymi rodzaju pracy i miejsca jej świadczenia) i ocenić, czy w tym zakresie następuje zmiana, czy jest ona istotna i następuje na niekorzyść pracownika.

