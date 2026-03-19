Czy zmiany w procedurze cywilnej skrócą spory pracownicze?

Procesy pracownicze od zawsze należały do spraw, w których tempo postępowania i szybkość rozstrzygnięć mają kluczowe znaczenie, zarówno dla sytuacji pracownika, jak i pracodawcy. W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój narzędzi cyfrowych, które w teorii powinny usprawniać procedury sądowe, ale w praktyce nadal napotykają ograniczenia organizacyjne.

Nowelizacja procedury cywilnej, która weszła w życie w marcu 2026 r. (ustawa z 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego, ustawy kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2025 r. poz. 1172), wprowadziła kolejne rozwiązania mające na celu digitalizację postępowań oraz rozszerzenie komunikacji elektronicznej z sądami. Elektroniczne pełnomocnictwa procesowe, e-apelacje czy możliwość wnoszenia pism w formie cyfrowej mają przyspieszyć postępowania, ograniczyć koszty i ułatwić obsługę spraw. Pojawia się jednak pytanie, czy zmiany te rzeczywiście poprawią efektywność sporów pracowniczych, czy też zderzą się z utrwalonymi praktykami sądów i specyfiką postępowań przed sądami pracy.