W niepublicznej szkole podstawowej zatrudniliśmy na zastępstwo nauczyciela, który przepracował w zasadzie jeden dzień i przebywa na zwolnieniu lekarskim. Zwolnienia pozyskuje od różnych lekarzy. Czasem obejmują jedynie dni robocze z pominięciem weekendów oraz dni, w których w szkole nie odbywają się zajęcia. Mamy wątpliwości co do zasadności tych zwolnień. Co możemy zrobić? – pyta czytelnik.

Pracodawca, który ma wątpliwości co do zasadności wystawianych pracownikowi zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy, może zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przeprowadzenie ich kontroli. W myśl art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 501 ze zm.) kontrolę w zakresie prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby albo orzekania o konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich wykonują lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.