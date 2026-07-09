Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Bezpłatny sposób na uniknięcie kosztownego konfliktu interesów

Przepisy nie przewidują obowiązku wypłacania pracownikowi dodatkowego wynagrodzenia za przestrzeganie zakazu konkurencji w trakcie zatrudnienia. Taki zakaz to metoda walki z wieloetatowością.

Publikacja: 09.07.2026 05:10

Zakaz konkurencji w czasie pracy – sposób na wieloetatowość

Zakaz konkurencji w czasie pracy – sposób na wieloetatowość

Foto: Adobe Stock

Karolina Kanclerz, Kamil Nazimek

Konstytucyjna zasada wolności pracy i niedawne zmiany w kodeksie pracy ograniczają kontrolę pracodawców nad wykonywaniem przez pracowników innej działalności. W dobie pracy zdalnej i wciąż obowiązującego rynku pracownika, szczególnie w przypadku specjalistów, powszechne jest zjawisko nie tylko wieloetatowości (tzw. overemploymentu), ale i występowania konfliktu interesów w wykonywaniu pracy na rzecz kilku podmiotów. W tym kontekście umowa o zakazie konkurencji nie jest uniwersalną receptą, ale, odpowiednio skonstruowana, jest najlepszym dostępnym na rynku prewencyjnym narzędziem dla pracodawców.

Pozostało jeszcze 95% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama