Konstytucyjna zasada wolności pracy i niedawne zmiany w kodeksie pracy ograniczają kontrolę pracodawców nad wykonywaniem przez pracowników innej działalności. W dobie pracy zdalnej i wciąż obowiązującego rynku pracownika, szczególnie w przypadku specjalistów, powszechne jest zjawisko nie tylko wieloetatowości (tzw. overemploymentu), ale i występowania konfliktu interesów w wykonywaniu pracy na rzecz kilku podmiotów. W tym kontekście umowa o zakazie konkurencji nie jest uniwersalną receptą, ale, odpowiednio skonstruowana, jest najlepszym dostępnym na rynku prewencyjnym narzędziem dla pracodawców.