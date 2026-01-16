Rzeczpospolita
Nabywca odliczy VAT, choć sprzedawca unika KSeF

Z faktury wystawionej poza KSeF można odliczyć VAT, jeśli potwierdza rzeczywistą transakcję i zakupy są związane z działalnością gospodarczą. Fiskus potwierdza to w interpretacjach.

Publikacja: 16.01.2026 00:00

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Czy można rozliczyć w biznesie fakturę, którą dostaniemy mailem albo w papierze, choć powinna być wprowadzona do KSeF? Można. Pisaliśmy już o tym m.in. w „Rzeczpospolitej” z 6 i 21 listopada 2025 r. Firmy ciągle jednak występują z wnioskami o interpretacje w tej sprawie. A fiskus ciągle udziela pozytywnych odpowiedzi.

Spójrzmy na jedną z ostatnich interpretacji. Zawnioskowała o nią spółka z o.o. prowadząca działalność handlową. Jest czynnym podatnikiem VAT, na potrzeby biznesu kupuje różnego rodzaju towary i usługi. Obawia się, że po wejściu KSeF niektórzy dostawcy nadal będą wystawiać faktury – niezgodnie z przepisami – na starych zasadach, czyli poza nowym systemem. Z rożnych przyczyn, np. wtedy, gdy błędnie uznają, że nie muszą wypełniać nowych obowiązków z uwagi na niską sprzedaż albo gdy nie zdążyli wdrożyć w swoim przedsiębiorstwie odpowiednich narzędzi informatycznych.

