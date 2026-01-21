KSeF, czyli centralna platforma do wystawiania, odbierania i przechowywania faktur, startuje 1 lutego 2026 r. To księgowa rewolucja, która diametralnie zmieni życie przedsiębiorców. Także tych najmniejszych, którzy sami rozliczają się z fiskusem, nie korzystając z pomocy księgowych oraz informatyków.

Jak wejść do KSeF i ewidencjonować faktury? – pyta jeden z takich przedsiębiorców. Wie, że nie musi na razie – ze względu na wysokość swoich przychodów – wystawiać w nowym systemie faktur sprzedażowych. Aczkolwiek niewykluczone, że będzie tego wymagał jego kontrahent (o takich sytuacjach pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” z 17 grudnia). Czytelnik wie też, że od 1 lutego musi odbierać w KSeF faktury zakupowe (szerzej w „Rzeczpospolitej” z 5 stycznia). Jak to zrobić bez dodatkowych kosztów? – pyta.