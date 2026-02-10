Rzeczpospolita
PRO
Reklama

KSeF skasował noty korygujące. I są problemy z korektami faktur

Nabywca nie poprawi drobnych błędów, na każdy sprzedawca musi wystawić fakturę korygującą. Dotyczy to nie tylko wystawianych w KSeF faktur ustrukturyzowanych, ale także zwykłych. Problem w tym, że część programów księgowych nie jest przystosowanych do poprawiania w ten sposób wszystkich pomyłek.

Publikacja: 10.02.2026 04:49

KSeF skasował noty korygujące. I są problemy z korektami faktur

Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Przemysław Wojtasik

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego noty korygujące zostały zlikwidowane wraz z wprowadzeniem KSeF?
  • Jakie są aktualne wymogi związane z korektą faktur w kontekście nowelizacji ustawy o VAT?
  • Jak zmiana przepisu może wpłynąć na procesy księgowe w firmach?
  • W jaki sposób są traktowane faktury wystawione przed wejściem w życie nowych przepisów KSeF?
Pozostało jeszcze 94% artykułu

Tą zmianą zaskoczeni są nawet niektórzy księgowi. Noty korygujące, do których byli od lat przyzwyczajeni, zniknęły nagle wraz z wejściem KSeF (czyli od 1 lutego). Teraz wszystkie błędy, nawet te drobne, trzeba poprawiać fakturą korygującą.

– Przez lata było tak, że pomyłkę w nazwie, adresie, opisie towaru, dacie sprzedaży czy oczywisty błąd w NIP, np. pominięcie jednej cyfry, mógł poprawić nabywca. Wystawiał notę korygującą, przekazywał sprzedawcy, ten akceptował, np. mailowo, dołączali ją do faktury i sprawa była załatwiona – mówi Sylwia Rzepka, ekspert Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i współwłaścicielka biura rachunkowego Rzepka.

Pozostało jeszcze 90% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Prezerwatywy kupowane na premiera? Wiceszef KAS: niebezpieczny proceder
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Prezerwatywy kupowane na premiera? Wiceszef KAS: niebezpieczny proceder
Faktura wystawiona poza KSeF – co z prawem do odliczenia VAT
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Faktura wystawiona poza KSeF – co z prawem do odliczenia VAT
Pierwsze dni działania Krajowego Systemu e-Faktur przyniosły mu złą sławę wśród małych przedsiębiorc
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Czy KSeF działa nielegalnie? Nie dopełniono procedury przed jego startem
Czy papierowe faktury, które nie trafiają do KSeF, można rozliczać w biznesie?
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Zakupy poza KSeF. Papierowe faktury nadal można rozliczać w biznesie
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Weź fakturę w KSeF na premiera. Czy da się to zrobić i czy jest sens?
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie