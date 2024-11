Zembik: Złoty może pozostawać słaby

Zembik zauważa, że złoty w ostatnich miesiącach był relatywnie silny. Teraz jednak z racji wyborów prezydenckich w USA, które wygrał Donald Trump doszło do korekty. – Tracą również inne waluty naszego regionu, a wynika to z rosnącego popytu na amerykańskiego dolara. Euforia dolarowa i Trump trade jest kontynuowany. Aktualny klimat nie sprzyja złotemu i to może jeszcze trochę potrwać. Jest kilka czynników ryzyka i moim zdaniem perspektywy złotego nieco się zmienią chociażby ze względu na wydarzenia polityczne. Prognozy dotyczącego silniejszego złotego mogą być więc korygowane – podkreśla Zembik.