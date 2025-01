Mrowiec: Donald Trump to realnie myślący biznesmen, ale obiecał za dużo

Jednym z głównych tematów prezydentury Trumpa mają być m.in. cła. Jak jednak zauważa Mrowiec, podczas inauguracji Trumpa nie padły w tym zakresie żadne konkrety. – Temat ceł jest bardzo ważny i wróci w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Donald Trump zdaje sobie sprawę, że Stany Zjednoczone mają duży deficyt w obrotach handlowych i będzie chciał coś w tym zrobić. Problem ten jest więc zaadresowany właśnie poprzez cła. Jest więc bardzo prawdopodobne, że cła będą i mogą być one znaczące, przynajmniej punktowo i to głównie w odniesieniu do Chin. Dla Polski ważne będzie jednak przede wszystkim podejście Stanów Zjednoczonych do ceł, które mogą być nałożone na Unię Europejską – podkreśla Mrowiec.