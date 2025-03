Kuczyński: Jeśli UE odpowie Ameryce cłami, amerykańskie firmy potężnie dostaną w skórę

Mazurek: wygląda na to, że globalizacja jest na wstecznym

Co ma fentanyl do decyzji prezydenta Trumpa do narzucenia ceł na Meksyk i Kanadę, kto wygra na wojnie celnej, Trump czy gospodarka? - Donald Trump nakłada cła, bo chce wynegocjować lepsze warunki dotyczące przepływu towarów – mówi dr Marcin Mazurek, główny ekonomista mBanku i dodaje, że dziś globalizacja wrzuciła wsteczny bieg w programie „Magazyn o biznesie”.