W jakiej kondycji jest dziś sektor spożywczy? Dobrej, choć rośnie eksport jaj

Gościem red. Aleksandry Ptak-Iglewskiej w programie „Magazyn o Biznesie” był Andrzej Gantnter, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności. W rozmowie o kondycji sektora żywności ekspert przyznał, że w Polsce producenci radzą sobie nieźle, martwią ich natomiast – choroby zwierząt, ceny energii, a także – prace nad Rozszerzona Odpowiedzialnością Producenta.

Polska produkcja żywności jest w relatywnie dobrej kondycji, jak choćby sektor mleczarski, ale to co się dzieje obecnie z globalnym handlem, potencjalnymi cłami, powoduje, że nikt nie może być pewny dnia ani godziny, mówił Gantner. Do tego wysyp chorób, w USA zabrakło obecnie jaj przez epidemię ptasiej grypy, ta choroba działa także w Europie – do tego tutaj rozwija się epidemia pryszczycy, obie te choroby zwierzęce zagrażają produkcji mięsa.