Wewnętrznie sprzeczna polityka Trumpa

- Donald Trump wzniecając wojnę handlową postawił sobie kilka celów, tylko są one wewnętrznie sprzeczne – mówi Bartek Czyczerski, CEO Business & Science Poland, gość programu Marcina Piaseckiego. – Przecież zakładany jest jednocześnie wzrost produkcji w USA i wzrost przychodów z ceł od towarów importowanych do Stanów. Jedno wyklucza drugie. Mam wrażenie, że amerykański prezydent nie do końca jest w stanie przewidzieć skutki swoich działań – mówi Bartek Czyczerski.