Majówka w sklepach: to pogoda rozdaje karty. Handel czeka na system kaucyjny

Dobra pogoda na majówkę zapowiada wzrost sprzedaży żywności związanej z biesiadowaniem, a sklepy spodziewają się wzrostu sprzedaży napojów, piwa, choć wódki nieco mniej, zapowiada w programie Magazyn o Biznesie Maciej Ptaszyński, prezes Polskiej Izby Handlu, w rozmowie z red. Aleksandrą Ptak-Iglewską. Wzrośnie też sprzedaż lodów, akcesoriów i produktów do grilla też na pewno. Wszystko, pod warunkiem, „że będzie ładnie”. Mamy w tym roku nietypową sytuację z uwagi na to, że majówka przychodzi półtora tygodnia po Wielkiejnocy, i w końcu kwietnia wystąpiła kumulacja, dlatego wzrost sprzedaży z powodu majówki nie będzie aż tak widoczny, jak wtedy, gdy jest to jedyne święto w miesiącu.