Adam Leszkiewicz – markę PGZ czeka wzmocnienie

Produkty będziemy przypisywali spółkom według ich kompetencji – deklaruje szef PGZ.

Publikacja: 12.09.2025 14:00

Adam Leszkiewicz, prezes Polskiej Grupy Zbroniejowej

Foto: podcasty.rp.pl

Marcin Piasecki

– Żeby zbudować dobrą grupę kapitałową, trzeba ją zintegrować, pokazać wspólne synergie i wzmocnić markę Polska Grupa Zbrojeniowa. Oczywiście szanując marki pojedynczych spółek, takich jak Mesko czy Huta Stalowa Wola – mówi Adam Leszkiewicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, gość Marcina Piaseckiego.

– Z naszym doradcą uruchomiliśmy projekt dotyczący budowania strategii produktowej. Z poszczególnymi spółkami będziemy próbowali uzgadniać ich najlepsze kompetencje i opierając się na tym przypisywać im produkty. Chodzi między innymi o uniknięcie wewnętrznej rywalizacji, gdzie na przykład będą polonizowane czołgi K2. To powinno wynikać po prostu z kompetencji czy z infrastruktury – dodaje gość Marcina Piaseckiego.

