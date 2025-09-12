Adam Leszkiewicz – markę PGZ czeka wzmocnienie

– Żeby zbudować dobrą grupę kapitałową, trzeba ją zintegrować, pokazać wspólne synergie i wzmocnić markę Polska Grupa Zbrojeniowa. Oczywiście szanując marki pojedynczych spółek, takich jak Mesko czy Huta Stalowa Wola – mówi Adam Leszkiewicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, gość Marcina Piaseckiego.

– Z naszym doradcą uruchomiliśmy projekt dotyczący budowania strategii produktowej. Z poszczególnymi spółkami będziemy próbowali uzgadniać ich najlepsze kompetencje i opierając się na tym przypisywać im produkty. Chodzi między innymi o uniknięcie wewnętrznej rywalizacji, gdzie na przykład będą polonizowane czołgi K2. To powinno wynikać po prostu z kompetencji czy z infrastruktury – dodaje gość Marcina Piaseckiego.