Samorządowa grupa kapitałowa i umowy powierzenia-ryzyka podatkowe

Warszawska Chmielna, czy wrocławska Czysta to ulice, których nie trzeba nikomu przedstawiać. Centralnie zlokalizowane są bez wątpienia topowymi lokalizacjami na kluczowych rynkach nieruchomości w Polsce. Na uwagę zasługują też nowo odkryte i wzrastające na atrakcyjności miejsca na mapie innych polskich miast – np. dzielnica Starołęka w Poznaniu czy malownicze Wzgórze Berdnadowo w Gdyni. Nie bez powodu to właśnie w tych 4 miejscach spółka BPI Real Estate Poland należąca do belgijskiej grupy kapitałowej CFE postanowiła zrealizować swoje 4 nowe inwestycje w Polsce. Chmielna Duo w Warszawie, Czysta 4 we Wrocławiu, a także poznańska Panoramiqa i gdyńskie Bernadovo to projekty, które warto wziąć pod uwagę szukając pewnej inwestycji, która będzie dobrą lokatą kapitału na gorącym obecnie rynku najmu. Wszystkie projekty w portfolio belgijskiego dewelopera realizowane są zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a także w duchu koncepcji 15-minutowego miasta, która zakłada dostępność wszelkich usług możliwie blisko miejsca zamieszkania.