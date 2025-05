Wdrożenie do polskiego systemu prawnego unijnych wymogów w zakresie odporności cyfrowej ma nastąpić poprzez nowelizację Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (UKSC).

Aktualnie projekt nowelizacji przekazany został do Stałego Komitetu Rady Ministrów – oznacza to, że po przyjęciu przez Radę Ministrów, projekt skierowany zostanie do dalszych prac parlamentarnych. Według projektu, rozpoczęcie stosowania Ustawy planowane jest na miesiąc od jej ogłoszenia.

Klasyfikacja podmiotu kluczowego oraz podmiotu ważnego

Projektowana Ustawa przewiduje podział podmiotów na kluczowe oraz ważne. Podmiotem kluczowym według projektu Ustawy, ma być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wskazana w załączniku nr 1 do Ustawy, która przewyższa wymogi dla średniego przedsiębiorstwa, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Dodatkowo podmiotem kluczowym ma być przedsiębiorca komunikacji elektronicznej, który co najmniej spełnia wymogi dla średniego przedsiębiorcy, dostawca usług zarządzanych w zakresie cyberbezpieczeństwa, który co najmniej spełnia wymogi dla małego albo średniego przedsiębiorcy. Poza wyżej wskazanymi kategoriami podmiotów, wskazano również, iż podmiotem kluczowym będzie, niezależnie od wielkości tego podmiotu, m.in. dostawca usług DNS, kwalifikowany dostawca usług zaufania, podmiot krytyczny, podmiot publiczny wskazany w załączniku nr 1 w sektorze podmioty publiczne, rejestr nazw domen najwyższego poziomu czy też podmiot świadczący usługi rejestracji nazw domen.

Podmiotem ważnym, według projektu Ustawy, ma być, w szczególności, osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana w załączniku nr 1 lub 2 do Ustawy, która spełnia wymogi dla średniego przedsiębiorcy, a także niekwalifikowany dostawca usług zaufania będący mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą, przedsiębiorca komunikacji elektronicznej będący mikro- lub małym przedsiębiorcą.

Co istotne, na gruncie nowej regulacji, to podmioty kluczowe oraz podmioty ważne będą samem musiały przeprowadzić ocenę, czy podlegają pod stosowanie nowelizowanej UKSC.

Podmiot, który dokona samoidentyfikacji i uzna, iż spełnia wymagania dla podmiotu kluczowego albo podmiotu ważnego, zgodnie z założeniami projektowanej Ustawy, powinien złożyć wniosek o wpis w wykazie prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Najważniejsze wymagania dla podmiotów kluczowych lub ważnych

Podmioty kluczowe oraz podmioty ważne, zgodnie z projektowaną nowelizacją UKSC, będą obowiązane do wdrożenia tzw. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) w systemie informacyjnym wykorzystywanym w procesach wpływających na świadczenie usługi przez ten podmiot.

Podmioty kluczowe oraz podmioty ważne powinny być przygotowane do prowadzenia systematycznego szacowania ryzyka wystąpienia incydentu oraz zarządzania tym ryzykiem. Wymóg ten wymusi na podmiotach kluczowych oraz podmiotach ważnych stosowanie tzw. podejścia opartego na ryzyku – tj. podejmowania decyzji co do doboru odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych służących do zabezpieczania informacji, w oparciu o wyniki analizy ryzyka.

Dodatkowo podmioty kluczowe oraz podmioty ważne będą zobowiązane do wdrożenia odpowiednich i proporcjonalnych do oszacowanego ryzyka środków technicznych i organizacyjnych, uwzględniających najnowszy stan wiedzy, koszty wdrożenia, wielkość podmiotu, prawdopodobieństwo wystąpienia incydentów, narażenie podmiotu na ryzyka, skutki społeczne i gospodarcze. Do takich rozwiązań, projekt Ustawy zalicza, m.in.:

· polityki szacowania ryzyka oraz bezpieczeństwa systemu informacyjnego, w tym polityki tematyczne;

· bezpieczeństwo w procesie nabywania, rozwoju, utrzymania i eksploatacji systemu informacyjnego, w tym testowanie systemu informacyjnego;

· bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe uwzględniające kontrole dostępu;

· bezpieczeństwo zasobów ludzkich;

· bezpieczeństwo i ciągłość łańcucha dostaw produktów ICT, usług ICT i procesów ICT, od których zależy świadczenie usługi;

· wdrażanie, dokumentowanie, testowanie i utrzymywanie planów ciągłości działania;

· objęcie systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi systemem monitorowania w trybie ciągłym;

· polityki i procedury oceny skuteczności środków technicznych i organizacyjnych;

· edukację z zakresu cyberbezpieczeństwa personelu podmiotu;

· podstawowe zasady cyberhigieny;

· polityki i procedury stosowania kryptografii;

· stosowanie bezpiecznych środków komunikacji elektronicznej;

· zarządzanie aktywami;

· polityki kontroli dostępu.

Bardzo ważnym aspektem ma być również obowiązek zarządzania incydentami, a także zbieranie informacji o cyberzagrożeniach i podatnościach na incydenty oraz stosowanie środków zapobiegających i ograniczających wpływ incydentów na bezpieczeństwo ICT.

Ramy czasowe

Prace legislacyjne związane z nowelizacją UKSC wciąż trwają – projekt wkrótce ma zostać przekazany do prac parlamentarnych. Projekt Ustawy przewiduje miesięczny okres vacatio legis. Spekuluje się, iż rozpoczęcie stosowania nowelizowanej UKSC może w takim wypadku przypadać na okolice trzeciego kwartału 2025 roku.

W ramach przepisów przejściowych dla podmiotów objętych nowymi regulacjami, po wejściu w życie nowelizacji Ustawy, przewidziano dwa główne terminy:

· 3 miesiące na złożenie wniosku o wpis do wykazu podmiotów kluczowych albo podmiotów ważnych;

· 6 miesięcy na wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Okresy przejściowe mają umożliwić podmiotom objętym nową regulacją dostosowanie się do nowych wymagań w zakresie cyberbezpieczeństwa. Nie warto jednak zwlekać z rozpoczęciem prac związanych z dostosowaniem się do nowych regulacji, gdyż dla wielu, szczególnie dużych i złożonych podmiotów, okres 6 miesięcy może okazać się zbyt krótki na przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prac mających na celu wdrożenie nowych wytycznych i wymagań.

Adw. Tomasz Kamiński – Wspólnik w Kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy,

Daniel Niwiński – Prawnik, Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy