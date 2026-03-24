Kto powinien reprezentować fundację rodzinną w organizacji?

Niedługo po wejściu w życie ustawy o fundacji rodzinnej pojawiły się rozbieżności w zakresie zasad reprezentacji fundacji rodzinnej w organizacji w umowie z członkiem zarządu. Spór sprowadza się do pytania, kto powinien ją reprezentować – fundator (lub jego pełnomocnik) czy rada nadzorcza, a w razie jej braku pełnomocnik powołany przez zgromadzenie beneficjentów. Brak jasno sprecyzowanych zasad reprezentacji może skutkować jej nieprawidłowością przy dokonywaniu czynności prawnych, a ta z kolei – wadliwością umowy.

Długa faza organizacji

Fundacje rodzinne zyskują na popularności, co wpływa na okres oczekiwania na rejestrację. Skutkuje to pozostawaniem przez długi czas w fazie fundacji rodzinnej w organizacji. Część fundacji rodzinnych już na tym etapie rozpoczyna działalność. W większości przypadków polega ona na uczestnictwie w spółkach prawa handlowego. Niektórzy fundatorzy decydują się zatem na wniesienie aktywów do fundacji rodzinnej w organizacji. Istotne jest, że w większości przypadków to fundatorzy pełnią funkcje członków zarządu. W związku z tym dochodzi do zawierania umów pomiędzy fundacjami rodzinnymi w organizacji a fundatorami będącymi jednocześnie członkami zarządu.

Ustawodawca przewidział szczególne zasady reprezentacji fundacji rodzinnej w organizacji. Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy o fundacji rodzinnej taką fundację rodzinną reprezentuje fundator lub pełnomocnik powołany przez fundatora albo w przypadkach wskazanych w ustawie – zarząd. Jednocześnie przepis art. 63 ust. 1 ustawy wyznacza odmienne zasady reprezentacji fundacji rodzinnej w umowie z członkiem zarządu. W takim przypadku fundację rodzinną reprezentuje rada nadzorcza, a w razie jej braku – pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia beneficjentów.

W konsekwencji powstał spór o sposób reprezentacji fundacji rodzinnej w organizacji w umowie z członkiem zarządu. Nie jest jasne, czy powinna być ona reprezentowana przez fundatora/pełnomocnika powołanego przez fundatora, czy przez radę nadzorczą, a w przypadku jej braku – pełnomocnika powołanego uchwałą. Problem ten jest istotny, ponieważ prawidłowa reprezentacja stron umowy przekłada się na jej prawną skuteczność.

Dwa odmienne poglądy

Zdaniem zwolenników pierwszego poglądu przepis art. 23 ust. 4 ustawy o fundacji rodzinnej wskazuje na zamknięty katalog podmiotów, które są upoważnione do reprezentacji. Takie podejście wyklucza zatem możliwość stosowania przepisu art. 63 ust. 1 ustawy do fundacji rodzinnej w organizacji. W związku z tym w umowie z fundatorem-członkiem zarządu fundację rodzinną w organizacji reprezentuje fundator albo pełnomocnik przez niego ustanowiony.