Gospodarka wodna pod presją – prawo, inwestycje i azotany

W sumie gminy złożyły 39 wniosków o przyznanie dofinansowania inwestycji związanych z gospodarką wodno-ściekową o wartości całkowitej 116,7 mln zł.
Gospodarka wodna w Polsce znajduje się dziś w punkcie, w którym ścierają się różne wizje rozwoju państwa, odmienne interesy gospodarcze oraz coraz bardziej restrykcyjne wymogi prawa ochrony środowiska. Woda, jeszcze niedawno traktowana jako zasób względnie dostępny i niewyczerpalny, stała się jednym z kluczowych dóbr strategicznych. Z jednej strony jest fundamentem bezpieczeństwa ludności, rolnictwa i przemysłu, z drugiej zaś podlega szczególnej ochronie jako element środowiska naturalnego. Prawo, zarówno unijne, jak i krajowe, próbuje te sprzeczne oczekiwania pogodzić, lecz praktyka pokazuje, że nie jest to zadanie łatwe.
Podstawowym punktem odniesienia dla krajowej polityki wodnej pozostaje ramowa dyrektywa wodna. Jej znaczenie wykracza daleko poza klasyczne regulacje środowiskowe, ponieważ wprowadza ona zupełnie nową filozofię zarządzania wodami, opartą na dorzeczach, a nie granicach administracyjnych, oraz na dążeniu do osiągnięcia dobrego stanu wód jako celu nadrzędnego.
Choć Polska formalnie wdrożyła dyrektywę do krajowego porządku prawnego, rzeczywista realizacja jej założeń pozostaje problematyczna. Kolejne oceny wskazują, że presja ze strony rolnictwa, gospodarki komunalnej i przemysłu wciąż utrudnia poprawę jakości wód. Szczególnie widoczne jest to w przypadku zanieczyszczeń biogennych, gdzie pomimo wprowadzenia programów działań skutki środowiskowe są ograniczone.
Równie istotnym wyzwaniem jest stosowanie przepisów dotyczących ochrony obszarów Natura 2000. Inwestycje hydrotechniczne, regulacje rzek czy rozbudowa infrastruktury przeciwpowodziowej coraz częściej wchodzą w kolizję z celami ochrony siedlisk i gatunków. Prawo unijne dopuszcza takie ingerencje jedynie wyjątkowo, po wykazaniu braku rozwiązań alternatywnych i nadrzędnego interesu publicznego. W praktyce prowadzi to do sporów, które niejednokrotnie kończą się na poziomie sądów administracyjnych lub instytucji unijnych.
Nie sposób analizować gospodarki wodnej w oderwaniu od realnych zagrożeń klimatycznych. Susze, powodzie i gwałtowne zjawiska pogodowe sprawiają, że potrzeba inwestycji w infrastrukturę wodną jest często przedstawiana jako bezdyskusyjna. Zbiorniki retencyjne, regulacje rzek czy modernizacja urządzeń hydrotechnicznych mają zwiększać bezpieczeństwo i stabilność systemu.
Jednocześnie jednak tego rodzaju inwestycje niosą ze sobą poważne konsekwencje środowiskowe. Przekształcanie rzek w kanały techniczne prowadzi do utraty naturalnych procesów samooczyszczania, obniżenia bioróżnorodności oraz degradacji dolin rzecznych. W tym sensie inwestycje, które krótkoterminowo zwiększają bezpieczeństwo, mogą długofalowo pogłębiać problemy ekologiczne.
Jednocześnie otworzyła debatę na temat dalszego kierunku polityki wodnej, w tym planów intensyfikacji regulacji rzek pod kątem żeglugi. W debacie tej coraz częściej pojawia się pytanie, czy takie działania da się pogodzić z obowiązującym prawem unijnym i zasadą ochrony dobrego stanu wód.
Ustawa Prawo wodne z 2017 r. wprowadziła radykalną zmianę modelu zarządzania zasobami wodnymi, opartą na centralizacji kompetencji w jednym podmiocie. Celem było uporządkowanie systemu, ujednolicenie opłat i zwiększenie efektywności zarządzania. W praktyce centralizacja ta stała się jednak źródłem nowych napięć.
Jednym z najczęściej podnoszonych zarzutów jest nadmierna biurokratyzacja procedur oraz ograniczenie realnego wpływu samorządów i lokalnych społeczności na decyzje dotyczące wód. Gospodarka wodna, która z natury ma charakter lokalny i zlewniowy, coraz częściej postrzegana jest jako obszar zarządzany w sposób oderwany od lokalnych uwarunkowań.
Kontrowersje budzi również system opłat za usługi wodne. Choć jego wprowadzenie wynika z unijnych zasad „zanieczyszczający płaci” i „użytkownik płaci”, w praktyce jest on często odbierany jako dodatkowe obciążenie finansowe. Przedsiębiorcy i rolnicy wskazują, że system ten nie zawsze idzie w parze z realną poprawą stanu środowiska, co osłabia jego społeczną akceptację.
Jednym z fundamentalnych narzędzi gospodarki wodnej są plany gospodarowania wodami oraz plany zarządzania ryzykiem powodziowym. To one powinny stanowić punkt odniesienia dla decyzji inwestycyjnych i administracyjnych. Problem polega na tym, że w praktyce plany te często traktowane są jako dokumenty formalne, a nie realne instrumenty zarządzania.
Jeżeli decyzje inwestycyjne podejmowane są w oderwaniu od planów, system traci spójność. Zamiast długofalowej strategii pojawia się logika doraźnych interwencji, które odpowiadają na bieżące kryzysy, lecz nie rozwiązują problemów strukturalnych. W dłuższej perspektywie prowadzi to do narastania konfliktów społecznych, środowiskowych i prawnych.
Wyzwania gospodarki wodnej nie sprowadzają się do prostego konfliktu między ochroną środowiska a rozwojem gospodarczym. Ich istotą jest brak trwałej równowagi między tymi sferami oraz trudność w konsekwentnym stosowaniu już obowiązujących przepisów. Prawo unijne i krajowe oferuje instrumenty, które pozwalają taką równowagę osiągnąć, pod warunkiem że będą one stosowane w sposób spójny i przewidywalny.
Bez realnego wdrażania planów, skutecznego nadzoru i transparentnych procedur inwestycyjnych Polska będzie narażona nie tylko na konflikty społeczne i środowiskowe, lecz także na sankcje ze strony Unii Europejskiej. Gospodarka wodna staje się w tym sensie testem dojrzałości państwa prawa – zdolności do ochrony wspólnego dobra, jakim są zasoby wodne, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb rozwojowych społeczeństwa.
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kompleksową kontrolę funkcjonowania polskiego systemu ochrony wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego. Badaniem objęto lata 2018–2023 oraz działania kluczowych instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie tzw. dyrektywy azotanowej, w tym ministerstw, Inspekcji Ochrony Środowiska, Wód Polskich, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz stacji chemiczno-rolniczych. Celem kontroli była ocena, czy państwo skutecznie realizuje obowiązki wynikające z prawa unijnego i krajowego, a w szczególności czy podejmowane działania realnie ograniczają przeżyźnienie wód.
Wyniki kontroli są jednoznaczne. Najwyższa Izba Kontroli wskazała, że system ochrony wód przed azotanami jest w Polsce w dużej mierze nieskuteczny. Większość ocenianych wód była w badanym okresie zeutrofizowana, a ryzyko nieosiągnięcia dobrego stanu wód do końca 2027 r., czyli terminu wynikającego z ramowej dyrektywy wodnej, jest bardzo wysokie. Polska znajduje się przy tym w gronie państw UE najbardziej dotkniętych eutrofizacją, co przekłada się nie tylko na degradację ekosystemów, lecz także na straty gospodarcze i społeczne.
Jednym z kluczowych problemów okazało się planowanie i realizacja programu działań azotanowych. Choć formalnie spełniał on wymogi ustawy Prawo wodne, w ministerstwach brakowało dokumentacji potwierdzającej jego merytoryczne opracowanie. Nie przeprowadzono także wymaganej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Co więcej, pierwsza aktualizacja programu została przygotowana bez rzetelnych podstaw naukowych, a skuteczność całego programu nie była systematycznie oceniana, mimo wyraźnego obowiązku ustawowego.
Kontrola ujawniła również poważne braki w egzekwowaniu prawa. Organy inspekcji ochrony środowiska nie były w stanie prowadzić kontroli i monitoringu w zaplanowanym zakresie, głównie z powodu chronicznego niedofinansowania i niedoborów kadrowych. W efekcie nie zrealizowano znacznej części badań jakości wód, a liczba kontroli gospodarstw rolnych często była niższa od minimalnych założeń. Braki te uniemożliwiały rzetelną ocenę skali problemu i skuteczności podejmowanych działań.
NIK zwróciła także uwagę na rozproszenie odpowiedzialności pomiędzy resortami oraz brak stabilnego modelu finansowania organów odpowiedzialnych za ochronę wód. Choć wdrażanie dyrektywy azotanowej jest elementem polityki wodnej państwa, nie zapewniono instytucjom kontrolnym środków niezbędnych do wykonywania ich zadań. W rezultacie system funkcjonuje w sposób formalny, lecz bez realnej zdolności do osiągania zakładanych celów środowiskowych.
Wnioski z kontroli prowadzą do jednej zasadniczej konstatacji: problem zanieczyszczenia wód azotanami w Polsce nie wynika z braku regulacji, lecz z braku ich skutecznego wdrażania. Bez zapewnienia finansowania, koordynacji działań i bieżącej oceny efektów ochrona wód pozostanie deklaracją, a nie realnym instrumentem polityki środowiskowej.
autor: Jakub Pokoj - radca prawny, Aventum Kancelaria Prawna Radców Prawnych i Adwokatów Malik, Pokój i Partnerzy sp.p.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas