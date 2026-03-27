Mechanizm odpowiedzialności subsydiarnej sprawia, że członek zarządu staje się gwarantem długów spółki. Dzieje się tak w momencie jej niewypłacalności. Członkowie zarządu znają obowiązek złożenia wniosku o upadłość spółki. Mają na to 30 dni od wystąpienia niewypłacalności (art. 21 prawa upadłościowego). Mało kto wie, jak to rzutuje na prywatną upadłość konsumencką.

Sądy upadłościowe rygorystycznie badają czas złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości zarówno spółki, jak i upadłości konsumenckiej. Stanowi to punkt wyjścia do oceny rzetelności dłużnika. Spóźnienie w obowiązkach korporacyjnych nie blokuje już oddłużenia. Jest jednak niemal zawsze kwalifikowane jako rażące niedbalstwo przy ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Skutkiem takiej oceny jest drastyczne pogorszenie warunków planu spłaty. Rzetelny konsument spłaca długi do 36 miesięcy. Były członek zarządu, po uchybieniu terminom, czeka dłużej. Jego plan spłaty może trwać od 36 do 84 miesięcy.

W praktyce oznacza to nawet cztery dodatkowe lata spłat. Sąd może być wtedy mniej skłonny do skracania terminów. Rzadziej dochodzi też do istotnej redukcji miesięcznych rat. Mimo to ustalony plan spłaty musi być realny do wykonania. Sąd zawsze bierze pod uwagę możliwości zarobkowe dłużnika. Dlatego kluczowa jest merytoryczna argumentacja przyczyn zwłoki. Należy wykazać brak złej woli dłużnika już na starcie postępowania.

Bezskuteczność czynności

To sekcja obowiązkowa dla osób ratujących majątek rodzinny. Prawo upadłościowe przewiduje mechanizm automatycznej bezskuteczności czynności dłużnika. Dotyczy on darowizn dokonanych w okresie zagrożenia niewypłacalnością. Syndyk nie musi udowadniać złej woli przed sądem. Skutek następuje z mocy samego prawa:

- darowizny (art. 127 prawa upadłościowego): każda darowizna dokonana rok przed wnioskiem jest bezskuteczna. Dotyczy to też sprzedaży po rażąco zaniżonej cenie. Nieruchomość przepisana na rodzinę pozostanie w masie upadłości. Syndyk sprzeda ją, ignorując nowe zapisy w księdze wieczystej.

- spłaty pożyczek (art. 130 prawa upadłościowego): błędem jest także spłata pożyczek u rodziny tuż przed upadłością. Dotyczy to długów, które nie były jeszcze wymagalne. Jeśli dokonano jej sześć miesięcy przed wnioskiem, syndyk zażąda zwrotu środków.

Terminy te są wiążące. Ich upływ nie oznacza jednak pełnego bezpieczeństwa. Syndyk może wówczas sięgnąć po skargę pauliańską.

Skarga pauliańska

Starsze darowizny również wiążą się z ryzykiem. Syndycy w 2026 r. łatwo weryfikują historię majątkową. Korzystają z cyfryzacji ksiąg wieczystych i systemu KRZ. Sprawdzają transakcje dłużnika do pięciu lat wstecz. W przypadku spełnienia przesłanek skargi pauliańskiej syndyk może wytoczyć powództwo o uznanie czynności za bezskuteczną. Obrona wymaga wykazania braku świadomości pokrzywdzenia wierzycieli. Przy funkcji członka zarządu jest to wyzwanie dowodowe.

Katalog oddłużenia

Co zniknie, a co pozostanie do spłaty po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej? Prawo oddziela długi biznesowe od zobowiązań wobec najbliższych.

- Zobowiązania umarzalne: długi z art. 299 k.s.h. oraz zaległości publicznoprawne mają charakter odszkodowawczy. Są one uwzględniane w planie spłaty i podlegają pełnemu umorzeniu po jego wykonaniu.

- Zobowiązania niepodlegające umorzeniu: ustawa wyłącza z oddłużenia m.in. zaległe alimenty. Nie umarza się również długów z prawomocnych wyroków karnych.

W toku upadłości konsumenckiej bieżące alimenty mają absolutne pierwszeństwo. Są one zaspokajane z masy upadłości przed wierzycielami biznesowymi. Obowiązek ten musi zostać uwzględniony przy ustalaniu planu spłaty. Sąd najpierw odlicza kwoty na utrzymanie dłużnika i jego rodziny. Dopiero miesięczna nadwyżka dochodów stanowi ratę dzieloną między wierzycieli. Takie rozwiązanie gwarantuje dłużnikowi realne wykonanie planu.

Kierunek reform

Upadłość konsumencka ma umożliwić dłużnikowi powrót do normalnego funkcjonowania zawodowego. Dotychczasowe zmiany ograniczyły długotrwałe skutki stygmatyzacji dłużnika. Dane w KRZ pozostają ujawnione przez dziesięć lat. Po wykonaniu planu spłaty okres ten może zostać skrócony do trzech lat. Ułatwia to odbudowę wiarygodności finansowej.

Przepisy przewidują także ochronę potrzeb mieszkaniowych dłużnika i jego rodziny. W przypadku sprzedaży domu sędzia-komisarz może wydzielić kwotę na wynajem innego mieszkania. Środki te mogą odpowiadać kosztom najmu za okres od 12 do 24 miesięcy.

W 2026 r. rozważane są kolejne zmiany. Projektowane rozwiązania przewidują ograniczenie obowiązków formalnych dłużnika. Planowana jest rezygnacja z części okresowych sprawozdań z planu spłaty. Celem jest dalsze uproszczenie postępowania oraz ograniczenie ingerencji sądu.

Sprawa transparentności

Upadłość konsumencka członka zarządu wymaga połączenia wiedzy z zakresu k.s.h. i prawa upadłościowego. Kluczem do sukcesu jest pełna transparentność w systemie KRZ. Należy pamiętać, że prawo chroni potrzeby dłużnika oraz jego bliskich. Rzetelny audyt pozwala na zamknięcie trudnego rozdziału przy zabezpieczeniu potrzeb rodziny. Umożliwia to powrót do gospodarczego krwiobiegu z czystą kartą. Profesjonalna strategia to nie kapitulacja, lecz odpowiedzialne zarządzanie własną przyszłością.