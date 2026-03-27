W 2006 r. syndyk masy upadłości WGI Dom Maklerski zastał w kasie spółki około 200 000 zł. Łączne zobowiązania wobec klientów przekraczały 339 mln. Przez ostatnie comiesięczne raporty – wyglądające jak wyciągi bankowe, traktowane przez samą spółkę jako podstawa do wypłat – klienci widzieli rosnące salda. Biegli sądowi ustalili później, że WGI nie było w stanie pokryć zobowiązań wobec klientów w żadnej badanej dacie, wliczając w to pierwszy dzień działalności maklerskiej.

Reklama Reklama

20 lat zajęło polskiemu wymiarowi sprawiedliwości, żeby powiedzieć, że to było przestępstwo. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 5 marca 2026 r. (sygn. akt XII K 152/22), skazujący byłych członków zarządu WGI na kary pozbawienia wolności – nieprawomocny, zaskarżalny, wciąż odległy od finału – jest faktem procesowym, nie pointą. Pointy w tej sprawie nie ma. Jest za to podręcznik. Sprawa WGI to najlepiej udokumentowany w polskim orzecznictwie opis tego, jak działa architektura dezinformacji na rynku finansowym – od konstrukcji prawnej omijającej wymogi licencyjne, przez inżynierię dokumentów budujących fałszywe poczucie bezpieczeństwa, po wykorzystanie nadzoru regulatora jako argumentu marketingowego. Trzy lekcje z tego podręcznika są aktualne dziś bardziej niż kiedykolwiek.

Lekcja pierwsza

Centralnym elementem strategii marketingowej WGI było podleganie nadzorowi Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W materiałach kierowanych do inwestorów nadzór regulatora był prezentowany nie jako wymóg prawny – jakim faktycznie był po akcesji Polski do Unii Europejskiej i implementacji dyrektywy ISD – lecz jako dowód wiarygodności i solidności firmy. Klientom komunikowano wprost: jesteśmy pod nadzorem KPWiG, wasze pieniądze są bezpieczne.

Na rozprawie Maciej S. sam przyznał, że przekształcenie w dom maklerski nie było wyborem strategicznym, lecz koniecznością wynikającą ze zmiany przepisów. Firma musiała uzyskać licencję – nie „chciała” jej uzyskać. Mimo to w komunikacji z klientami licencjonowanie prezentowano jako przewagę konkurencyjną i gwarancję ochrony powierzonych środków.

Tymczasem właśnie pod nadzorem KPWiG, przez cały okres obowiązywania licencji maklerskiej, prowadzono podwójną księgowość. Do klientów wysyłano „Informacje o wartości rachunku”, wykazujące rosnące salda i zyski. Do regulatora – znacząco niższe, rozbieżne dane. Na przykładzie jednej z pokrzywdzonych: jej miesięczne raporty wykazywały łącznie ponad 337 tys. zł na dwóch rachunkach. Gdy w maju 2006 r. zażądała wypłaty, otrzymała 4005 zł.

Biegłe sądowe ustaliły jednoznacznie, że WGI „w żadnej badanej dacie nie było w stanie pokryć swych zobowiązań wobec klientów”, oraz że „moment utraty płynności przypadał już na dzień rozpoczęcia działalności maklerskiej”. Zobowiązania wobec klientów w dniu upadłości: 339 422 121,98 zł. Środki w kasie WGI Dom Maklerski, zastane przez syndyka: około 200 000 zł. Proporcja: 1700 do 1. Z masy upadłości WGI Consulting syndyk odzyskał 39 534 558,52 zł – 11,73 proc. należnych klientom środków. Postępowanie upadłościowe WGI DM zostało umorzone z braku środków na jego prowadzenie.

Sprawa WGI ujawnia istotne ograniczenie modelu nadzoru opartego na licencjonowaniu: licencja potwierdza spełnienie warunków formalnych w chwili jej wydania. Nie stanowi ciągłego certyfikatu bezpieczeństwa operacyjnego podmiotu. Ówczesna KPWiG nie dysponowała – i nie mogła dysponować przy obowiązującym wtedy modelu nadzoru – narzędziami umożliwiającymi bieżącą weryfikację rozbieżności między raportowaniem do regulatora a informacjami kierowanymi do klientów. Ówczesny system rekompensat prowadzony przez KDPW gwarantował 100 proc. zwrotu utraconych środków do kwoty 3000 euro oraz 90 proc. nadwyżki ponad tę kwotę, lecz jedynie do górnego limitu 15 000 euro – co dawało maksymalną wypłatę na poziomie ok. 13 800 euro na klienta. Upadłość WGI DM w czerwcu 2006 r. była pierwszym przypadkiem w Polsce uruchamiającym tę procedurę na masową skalę: na koniec 2005 r. w funduszu rekompensat zgromadzono ok. 52 mln zł, podczas gdy straty klientów szacowano wówczas na 260–340 mln zł. Dla większości poszkodowanych – tracących wielokrotnie wyższe kwoty – system był całkowicie nieadekwatny (limity podniesiono dopiero od 1 stycznia 2008 r. do 22 000 euro – już po aferze WGI).

Dziś, po implementacji pakietu MiFID II/MiFIR, obowiązki informacyjne wobec klientów są znacznie bardziej szczegółowe, a wymogi w zakresie segregacji aktywów klientów – ostrzejsze. Obowiązek przechowywania aktywów klientów oddzielnie od własnych istniał co do zasady również pod rządami wcześniejszego reżimu regulacyjnego – tyle że WGI, konstruując „protezę inwestycyjną” w postaci spółki celowej WGI Consulting, emitującej obligacje i przepuszczającej środki przez amerykańskiego brokera Wachovia Securities, skutecznie rozmyło odpowiedzialność i utrudniło identyfikację, gdzie fizycznie znajdują się środki klientów.

Wniosek dla dzisiejszego inwestora jest niezmieniony: obecność licencji KNF jest warunkiem koniecznym, nie wystarczającym. Pytanie, które należy zadać każdemu podmiotowi zarządzającemu aktywami, brzmi: gdzie fizycznie są moje środki, kto niezależnie weryfikuje ich wartość i co się z nimi stanie w przypadku upadłości zarządzającego? Odpowiedź na to pytanie powinna być konkretna, weryfikowalna i udokumentowana – nie marketingowa.

Lekcja druga

Mechanizm, który przez lata utrzymywał klientów WGI w poczuciu bezpieczeństwa, był technicznie prosty i psychologicznie doskonały. Każdego miesiąca firma wysyłała dokument zatytułowany „Informacja o wartości rachunku”. Wyglądał profesjonalnie, zawierał stan środków, sugerował zyski. Firma sama traktowała go jako podstawę do dokonywania wypłat – kto chciał wycofać pieniądze, dostawał kwotę z ostatniej „Informacji”. Biegli sądowi stwierdzili wprost: „kwoty wskazane w informacjach dla klientów stanowiły realne zobowiązanie, a nie tylko pewne projekcje niezobowiązujące WGI wobec klientów, ponieważ ta informacja stanowiła tytuł do wypłaty dla klienta”.

Problem polegał na tym, że kwoty na tych dokumentach nie miały pokrycia w rzeczywistości. Biegli ustalili brak jakiegokolwiek udokumentowanego algorytmu wyceny – żadnych założeń, żadnych analiz uzasadniających prezentowane wartości. „Wyceny” zawierały „przyszłe zyski”, których podstawy obliczeniowej nikt nie potrafił wyjaśnić. Niekiedy klienci dostawali niepodpisane kartki papieru z wynikami – i na tej podstawie budowali poczucie bezpieczeństwa swoich oszczędności.

Infrastruktura informatyczna odpowiadająca za generowanie tych dokumentów była skonstruowana w sposób, który – jak ujawnił proces – umożliwiał manipulację. Oskarżony Maciej S. zeznał, że system testowano jedynie na niedużej próbce klientów i danych, że już w czerwcu 2005 r. pojawiły się pierwsze symptomy problemów, że system nie miał mechanizmu zamykania miesięcy (raport za ten sam okres mógł się różnić w zależności od daty wygenerowania) oraz że na poziomie administratorów możliwa była ręczna ingerencja w dane historyczne.

Co więcej: przed wdrożeniem systemu informatycznego – czyli przez cały początkowy okres działalności WGI SA – setkami milionów złotych powierzonych przez klientów zarządzano w arkuszach Microsoft Excel. Pracownicy ręcznie przeliczali stany rachunków na podstawie danych przekazywanych mailem, bez weryfikacji z wyciągami bankowymi.

To nie był błąd techniczny. To była architektura dezinformacji. Klient i regulator widzieli dwie różne rzeczywistości – zarząd wiedział o obu i świadomie utrzymywał tę rozbieżność. Jeden ze świadków zeznał, że na polecenie jednego z oskarżonych przydzielano klientom obligacje WGI Consulting w ilości przewyższającej stan środków. To wykracza poza tolerowanie błędu systemu – to aktywne kreowanie zapisów niemających pokrycia w rzeczywistości.

Obrona przez lata próbowała rozmyć odpowiedzialność karną, wskazując na rzekome wady techniczne systemu i działanie w dobrej wierze. Wyrok skazujący oznacza, że sąd tę linię obrony odrzucił.

Dla dzisiejszego rynku lekcja jest aktualna w sposób, którego nie należy bagatelizować. Proliferacja platform cyfrowych, aplikacji mobilnych i fintechów oferujących zarządzanie aktywami, portfele kryptowalutowe czy strukturyzowane produkty inwestycyjne nie zmieniają fundamentalnego pytania: czy wartość prezentowana w interfejsie użytkownika jest niezależnie weryfikowana, czy jest projekcją generowaną przez ten sam podmiot, który ma interes w pokazywaniu atrakcyjnych wyników? Estetyczny dashboard nie zastępuje niezależnego powiernika, audytora zewnętrznego ani mechanizmu segregacji aktywów.

Lekcja trzecia

Historia proceduralna sprawy WGI zasługuje na osobny akapit – nie jako anegdota, lecz jako symptom systemowy.

4 kwietnia 2006 r. KPWiG cofnęła WGI licencję maklerską. Akt oskarżenia wpłynął do sądu dopiero w grudniu 2012 r. – sześć lat po cofnięciu licencji. Pierwszy proces trwał osiem lat i zakończył się 17 listopada 2020 r. wyrokiem uniewinniającym. W wyniku złożonej apelacji Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił wyrok uniewinniający 28 czerwca 2022 r., używając w ustnym uzasadnieniu słów, które w polskim wymiarze sprawiedliwości padają rzadko: cała sprawa jest „porażką wymiaru sprawiedliwości”, a sposób procedowania sądu pierwszej instancji stanowi „przykład, jak sądy nie powinny działać”. Ponowny proces rozpoczął się w maju 2023 r. Wyrok skazujący zapadł 5 marca 2026 r. – i nie jest prawomocny.

Łącznie to 20 lat od cofnięcia licencji do pierwszego nieprawomocnego wyroku skazującego.

Dla rynku kapitałowego przewlekłość postępowań karnych ma znaczenie systemowe, wykraczające poza wymiar indywidualnych krzywd. 20-letni proces oznacza, że przez dwie dekady nikt nie zostaje prawomocnie skazany – a w tym czasie środki mogą się nieodwracalnie rozpłynąć. W sprawie WGI tak właśnie się stało: pożyczki zaciągnięte przez oskarżonych ze środków klientów nie zostały zwrócone, spółka WGI Europe LTD – za pośrednictwem której przepływały środki – została wykreślona z brytyjskiego rejestru na kilka miesięcy przed terminem spłaty zobowiązań, a główne składniki majątkowe oskarżonych były wielokrotnie przenoszone na osoby bliskie i obciążane umowami utrudniającymi egzekucję. Syndyk WGI DM zastał w kasie 200 000 zł. Gdy po 20 latach zapada wreszcie wyrok skazujący – nie ma już czego egzekwować.

To nie jest neutralne z punktu widzenia prewencji generalnej. Sygnał dla rynku jest czytelny: ryzyko karne za przestępstwa finansowe jest odległe, niepewne – jak pokazał pierwszy wyrok uniewinniający – i nawet w przypadku skazania może okazać się bezprzedmiotowe wobec braku majątku do zaspokojenia roszczeń.

Dodatkowym wymiarem jest kwestia przedawnienia roszczeń cywilnych. Ponieważ sprawa WGI dotyczy przestępstw, zastosowanie miał art. 442 § 2 k.c. (nie § 1, który dotyczy ogólnych czynów niedozwolonych) – przewidujący dziesięcioletni termin przedawnienia od dnia popełnienia przestępstwa, bez względu na wiedzę poszkodowanego. Nowelizacja z 16 lutego 2007 r. (art. 442¹ § 2 k.c.) wydłużyła ten termin do 20 lat i objęła nim roszczenia nieprzedawnione na 10 sierpnia 2007 r. – a więc praktycznie wszystkich poszkodowanych klientów WGI. W praktyce oznacza to, że część roszczeń wygasa lub jest bliska wygaśnięcia właśnie teraz – 20 lat od czynów – przed uprawomocnieniem się wyroku skazującego, który na mocy art. 11 k.p.c. wiązałby sąd cywilny co do faktu popełnienia przestępstwa. To nie jest problem abstrakcyjny – to realna konsekwencja 20-letniego procesu, w którym czas działa wyłącznie na korzyść sprawców.

Kontekst systemowy

Afera WGI bywa określana jako matka polskich afer finansowych – poprzedniczka Amber Gold, Finroyal, Interbrok Investment i szeregu mniejszych podmiotów, które w kolejnych latach powtarzały ten sam schemat. Mechanizm był w każdym przypadku podobny: obietnica ponadprzeciętnych zysków, nieprzejrzystość operacyjna, struktury wymykające się skutecznemu nadzorowi, klienci utrzymywani w błędnym poczuciu bezpieczeństwa przez profesjonalnie wyglądające dokumenty.

WGI pokazało coś, o czym środowisko prawnicze i regulacyjne nie powinno zapominać: można przez lata zarządzać setkami milionów złotych cudzych pieniędzy – bez działającego systemu informatycznego, z konstrukcją omijającą wymogi licencyjne, wysyłając klientom raporty, o których wie się, że są fikcją – i że wymiar sprawiedliwości potrzebuje 20 lat, żeby powiedzieć, iż to było przestępstwo.

Pytanie, które sprawa WGI stawia dziś regulatorowi, ustawodawcy i samemu rynkowi, nie brzmi: czy da się zbudować system całkowicie odporny na nadużycia? Takie systemy nie istnieją. Pytanie brzmi: czy mechanizmy wczesnego wykrywania, izolowania strat i egzekwowania odpowiedzialności są dziś wystarczająco szybkie, żeby krzywda wyrządzona klientom była choćby częściowo odwracalna za życia poszkodowanych?

Na to pytanie wyrok z 5 marca 2026 r. – niezależnie od jego ostatecznego kształtu po zakończeniu postępowania apelacyjnego – odpowiedzi nie daje.