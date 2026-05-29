Wyobraźmy sobie dwa zarządy identycznych spółek, które w tym samym czasie, na podstawie tych samych informacji i analiz, podejmują identyczną decyzję inwestycyjną. Jeden projekt przynosi zysk. Drugi – wskutek nieprzewidywalnych zmian koniunktury – generuje stratę. Czy członkowie zarządu drugiej spółki powinni ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą? Intuicja podpowiada: nie. Decyzja była taka sama, więc jej ocena prawna nie może zależeć od przypadkowego wyniku.

Tę intuicję potwierdza i kodyfikuje art. 293 § 3 k.s.h., wprowadzony do polskiego prawa spółek nowelizacją z 2022 r. Przepis ten stanowi, że członek zarządu nie narusza obowiązku staranności, jeżeli, postępując w sposób lojalny wobec spółki, działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, na podstawie adekwatnych informacji i analiz. Uzasadnienie nowelizacji mówi wprost: decyzje zarządu należy oceniać nie przez pryzmat rezultatów, lecz prawidłowości trybu ich podejmowania, z perspektywy momentu, w którym były podejmowane. Problem w tym, że to rozróżnienie, choć normatywnie oczywiste, jest kognitywnie niezwykle trudne do przeprowadzenia. I nie jest to kwestia złej woli ani braku kompetencji oceniającego. To kwestia konstrukcji ludzkiego umysłu.

Błąd retrospekcji

Błąd retrospekcji (hindsight bias) jest jednym z najlepiej udokumentowanych zjawisk w psychologii poznawczej. Polega na systematycznym zawyżaniu – po fakcie – przewidywalności zdarzeń, które już nastąpiły. Gdy znamy wynik, przeszłość zaczyna się wydawać bardziej oczywista, niż była w rzeczywistości. Psycholodzy nazywają to pełzającym determinizmem (creeping determinism): wiedza o wyniku nieodwracalnie przenika do rekonstrukcji przeszłości, tworząc złudzenie nieuchronności. W procesie sądowym oznacza to, że oceniający, który wie, że spółka poniosła szkodę, będzie, nawet nieświadomie, skłonny uznać, że zagrożenie było łatwe do przewidzenia. A stąd tylko krok do wniosku, że staranny zarząd powinien był działać inaczej. Bez instytucjonalnej bariery w postaci BJR klasyczne badanie należytej staranności nieuchronnie ewoluuje w stronę odpowiedzialności obiektywnej, i to nie z woli ustawodawcy, lecz z powodu nieusuwalności samego błędu retrospekcji.

Błędowi retrospekcji towarzyszy błąd wyniku (outcome bias): tendencja do bezpośredniego przenoszenia oceny rezultatu na ocenę jakości procesu decyzyjnego. Eksperymenty psychologiczne dowodzą, że identyczne procedury decyzyjne są oceniane jako mniej staranne, jeśli doprowadziły do straty. Ten sam zarząd, ta sama procedura, ten sam protokół lecz inny wynik finansowy, mogą się spotkać z zupełnie różną oceną.

Do tego dochodzi błąd narracyjny: natura ludzka ma skłonność do konstruowania spójnych, uproszczonych historii, które tłumaczą przeszłość jako ciąg nieuchronnych zdarzeń. Strona powodowa zawsze dysponuje gotową narracją budowaną od końca – od szkody wstecz do decyzji zarządu. Jest ona kognitywnie niezwykle przekonująca, bo jest spójna i pozbawiona niepewności, jakie towarzyszyły decydentom w rzeczywistości. Obrona zarządu musi z kolei odtwarzać stan niewiedzy i wielowariantowości przyszłości, co z perspektywy oceniającego ex post wydaje się sztuczne. Ta asymetria narracyjna jest strukturalna: nie wynika z lepszych argumentów powoda, lecz z kierunku, w jakim ludzki umysł przetwarza informacje.

Co mówią badania

Można by argumentować, że zawodowy sędzia, doświadczony, metodyczny, świadomy własnych uprzedzeń, jest odporny na opisane mechanizmy. Badania empiryczne obalają ten wniosek. Co więcej, problem dotyczy nie tylko sędziów, lecz wszystkich, którzy będą oceniać pracę członków organów spółki.

Przeprowadzone ponad 20 lat temu badania empiryczne na próbie sędziów federalnych w Stanach Zjednoczonych (Guthrie, Rachlinski, Wistrich, Inside the judicial mind, Cornell Law Review 2001), wciąż jedyne tego rodzaju badania na tej grupie zawodowej, wykazały, że sędziowie są podatni na błąd retrospekcji w stopniu porównywalnym z osobami bez takiego wykształcenia. Specjalizacja, doświadczenie ani świadomość zjawiska nie eliminują jego wpływu, co najwyżej go ograniczają, i to tylko przy aktywnym, świadomym wysiłku poznawczym skierowanym na rekonstrukcję perspektywy ex ante. Na szczególną uwagę zasługuje polski kontekst instytucjonalny. Polscy sędziowie nie przechodzą systematycznych szkoleń z zakresu psychologii poznawczej ani ekonomicznej analizy prawa, a świadomość własnych mechanizmów poznawczych rzadko jest zapewne przedmiotem refleksji zawodowej.

Problem ma szersze znaczenie, niż mogłoby się wydawać. Członkowie zarządu nie odpowiadają wyłącznie przed sądem. Ich decyzje są oceniane również przez organy nadzoru, akcjonariuszy, biegłych rewidentów i audytorów wewnętrznych czy też organy nadzoru finansowego. Każdy z tych oceniających dysponuje tą samą wadliwą perspektywą: zna wynik decyzji i dokonuje jej oceny z tej uprzywilejowanej, lecz poznawczo zniekształconej pozycji. Błąd retrospekcji nie jest zatem, jak mogłoby się wydawać, przywilejem sali sądowej. Towarzyszy każdemu procesowi oceny ex post, niezależnie od jego formy i instytucjonalnego kontekstu. Przepis art. 293 § 3 k.s.h. formułuje zakaz oceny przez pryzmat wyników, lecz nie dostarcza żadnemu z tych oceniających narzędzi poznawczych do jego przestrzegania. Świadomość istnienia błędu retrospekcji jest tymczasem warunkiem koniecznym rzetelnej oceny – warunkiem, którego system kształcenia zawodowego w Polsce systematycznie nie zapewnia.

Przepis nie zmienia umysłu

Skuteczność BJR jako bariery przed błędem retrospekcji zależy od tego, jak przepis jest stosowany w praktyce, a tę kształtuje nierozstrzygnięty spór o jego charakter prawny. W doktrynie ścierają się trzy ujęcia. Pierwsze traktuje BJR jako przesłankę ekskulpacyjną: sąd ocenia staranność przez pryzmat winy, badając kolejno bezprawność i zawinienie. Drugie ujęcie traktuje BJR jako materialne domniemanie prawne: wykazanie lojalności i uzasadnionego ryzyka wiąże sąd wnioskiem o braku naruszenia staranności. Trzecie traktuje BJR jako merytoryczny zarzut procesowy: sąd ogranicza kontrolę dopiero po aktywnym podniesieniu zarzutu przez pozwanego. Każdy z modeli inaczej wyznacza przestrzeń, w której wiedza o wyniku może przenikać do oceny staranności.

Z perspektywy behawioralnej stopień narażenia na błąd retrospekcji różni się w zależności od modelu. Modele ekskulpacyjny i procesowy zmuszają sąd do szerokiej rekonstrukcji staranności na wielu etapach i na każdym z nich wiedza o rezultacie może nieświadomie zmieniać ocenę. Im bardziej nieostre kryteria, tym większe ryzyko zastąpienia badania staranności oceną merytorycznej trafności decyzji. Model domniemaniowy, zwłaszcza w wersji niewzruszalnej, minimalizuje tę przestrzeń najbardziej: sąd weryfikuje wyłącznie przesłanki lojalności i adekwatności podstawy informacyjnej, nie oceniając trafności decyzji. Nawet jednak badanie tych przesłanek stwarza pole dla wiedzy o wyniku, szczególnie przy ocenie uzasadnionego ryzyka. Świadomość błędu retrospekcji pozostaje kryterium oceny rzetelności stosowania przepisu w każdym z modeli.

Pytanie decydujące nie brzmi jednak: „który model?”, lecz: „czy moja ocena przesłanek BJR jest wolna od wpływu wiedzy o wyniku?”. To pytanie, a nie wybór modelu, jest warunkiem koniecznym realizacji ratio legis przepisu.

Jak się chronić

Skoro błąd retrospekcji jest nieusuwalny, zadaniem starannego funkcjonariusza jest prospektywne zarządzanie narracją oceniającego: tworzenie, w czasie rzeczywistym podejmowania decyzji, dowodów stanu wiedzy i warunków, z którymi sądowi, radzie nadzorczej czy audytorom będzie trudno się nie zmierzyć. Dokumentacja procesu decyzyjnego jest zatem nie tylko elementem formalnego compliance, ale materialnym dowodem, który pozwala oceniającemu zobaczyć perspektywę ex ante, zamiast budować własną narrację ex post. Prawidłowo przygotowany protokół z posiedzenia organu powinien zawierać precyzyjny opis bazy informacyjnej wraz z jej świadomymi ograniczeniami. Konieczne jest wyraźne wskazanie, jakich danych menedżer nie posiadał i dlaczego: ze względu na koszty, dostępność, ograniczenia czasowe lub brak dostępnych analiz rynkowych. Bez takiego zapisu oceniający, pod wpływem hindsight bias, niemal nieuchronnie przyjmie, że informacje były dostępne, a ich brak był zawinionym zaniechaniem. Równie istotna jest identyfikacja ryzyk rozpoznanych ex ante, przy czym dokumentacja powinna obejmować wszystkie rozważane scenariusze, a nie tylko ten, który się zmaterializował. Takie ujęcie bezpośrednio uderza w mechanizm błędu narracyjnego, zmuszając oceniającego do konfrontacji z faktem, że szkodliwe ryzyko było tylko jednym z wielu, które menedżer musiał brać pod uwagę.

Dokumentacja powinna również wskazywać rozważane alternatywy i powody ich odrzucenia jako dowód świadomej analizy, a nie impulsywności. Warto też odnotowywać głosy odrębne lub wyjaśniać ich brak: obecność krytycznych głosów w protokole jest pozytywnym dowodem otwartości procesu decyzyjnego i braku myślenia grupowego . Wreszcie dokumentacja sposobu weryfikacji opinii zewnętrznych ekspertów, w tym pytań zadanych doradcom, zgłoszonych zastrzeżeń i sposobu odniesienia się do ich wniosków, dowodzi, że menedżer zachował krytyczny osąd i nie ulegał bezkrytycznemu zaufaniu do autorytetu.

Taka dokumentacja dostarcza oceniającemu alternatywnej narracji zakorzenionej w czasie, gdy wynik był jeszcze nieznany – narracji kognitywnie równorzędnej z narracją powoda, lecz osadzonej w perspektywie ex ante. Przesuwa punkt ciężkości oceny z pytania, dlaczego doszło do szkody, na pytanie, czy proces decyzyjny był rzetelny w momencie jego przeprowadzania. To jest właśnie pytanie, którego art. 293 § 3 k.s.h. wymaga.

Ani przywilej, ani tarcza

Art. 293 § 3 k.s.h. nie jest przywilejem menedżerskim ani tarczą dla niedbale działających funkcjonariuszy. Jest normatywną próbą skorygowania nieuniknionych wad ludzkiego poznania w procesie oceny ex post – próbą, która może się powieść lub nie, w zależności od tego, czy oceniający rozumie mechanizmy kognitywne, które na jego ocenę wpływają.

Bez instytucjonalnej bariery BJR standardy oceny staranności de facto przekształcają się w odpowiedzialność obiektywną, nie dlatego, że oceniający są niesprawiedliwi, lecz dlatego, że natura umysłu uniemożliwia w pełni rzetelną ocenę ex ante z perspektywy ex post.

Problem ten nie ogranicza się do sal sądowych: dotyczy w równym stopniu rad nadzorczych, akcjonariuszy, audytorów i organów nadzoru, każdego, kto decyzje członków organów będzie oceniał, znając ich wynik.

Warto dostrzec również systemowy wymiar zagadnienia. Menedżerowie, którzy antycypują ryzyko nierzetelnej oceny ex post, wykazują nadmierną ostrożność, unikają uzasadnionego ryzyka, które z perspektywy spółki i jej akcjonariuszy byłoby optymalne. Nieusuwalny błąd retrospekcji generuje tym samym realny koszt ekonomiczny: zarządy działające w cieniu oceny sądowej podatnej na błąd retrospekcji będą systematycznie zbyt zachowawcze. BJR może przerywać to sprzężenie zwrotne, ale tylko jeśli jest stosowany ze świadomością mechanizmów, które ma korygować.

Skuteczne stosowanie przepisu wymaga kilku zachowań. Od sądów i innych oceniających – świadomości błędu retrospekcji i aktywnego wysiłku rekonstrukcji perspektywy decydenta. Jest to argument za wdrożeniem szkoleń z psychologii poznawczej dla sędziów orzekających w sprawach korporacyjnych. Od doktryny i ustawodawcy – precyzyjnego określenia charakteru prawnego BJR z art. 293 § 3 k.s.h. jako domniemania materialnego i niewzruszalnego, by ograniczyć przestrzeń dla retrospektywnej oceny trafności decyzji. Od samych funkcjonariuszy – traktowania dokumentacji procesu decyzyjnego nie jako formalnego obowiązku, lecz jako kognitywnego narzędzia obrony: jedynego sposobu, by każdy z oceniających musiał zmierzyć się z perspektywą ex ante, a nie tylko z narracją budowaną od końca.

Business Judgment Rule (BJR) nie rozwiązuje problemu kognitywnego – stawia mu czoło. Skuteczność tej ochrony zależy od świadomości wszystkich, którzy przepis stosują.

autorka: Beata Krzyżagórska-Żurek, adwokat, partner zarządzająca Krzyżagórska Łoboda sp. p.