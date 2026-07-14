Kluczowym pojęciem procedury głosowania nad układem jest dzień układowy. Zgodnie z art. 211 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego dłużnik ustala go niezwłocznie po rozpoczęciu pełnienia funkcji przez nadzorcę układu. Dzień układowy pełni w postępowaniu o zatwierdzenie układu funkcję analogiczną do dnia otwarcia postępowania w pozostałych postępowaniach restrukturyzacyjnych. Według stanu z tego dnia określa się uprawnienia wierzycieli do głosowania oraz skutki przyjętego układu; wierzytelności powstałe po dniu układowym nie są objęte układem. Dzień układowy może przypadać nie wcześniej niż cztery miesiące i nie później niż dzień przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu.

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Do przyjęcia układu konieczna jest podwójna większość: osobowa – za układem musi opowiedzieć się ponad 50 proc. głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos, oraz kapitałowa – głosujący za układem muszą dysponować łącznie co najmniej dwiema trzecimi sumy wierzytelności przysługujących głosującym (art. 119 ust. 1 pr. rest.). Przy głosowaniu w grupach interesów podwójna większość musi zostać osiągnięta odrębnie w każdej grupie.

Należy przy tym rozwiać mit, że bezpiecznym rozwiązaniem dla wierzyciela jest pozostanie biernym w postępowaniu. Wierzyciel, który nie odda głosu, nie jest traktowany jako głosujący przeciw, lecz w ogóle nie zostanie uwzględniony przy obliczaniu wyniku głosowania (art. 110 ust. 5 pr. rest.). Każdy bierny wierzyciel ułatwia więc dłużnikowi osiągnięcie wymaganych większości: wymagany próg 2/3 kapitału oblicza się bowiem wyłącznie od sumy wierzytelności tych osób, które faktycznie wzięły udział w głosowaniu. Milczenie nie jest zatem neutralne, lecz stanowi de facto wsparcie propozycji układowych, a prawomocnie zatwierdzony układ wiąże również wierzycieli biernych.

KRZ w praktyce

Zgodnie z art. 212 ust. 2 pr. rest. wierzyciele oddają głos za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którym jest Krajowy Rejestr Zadłużonych. Skuteczne złożenie głosu wymaga od wierzyciela biegłego poruszania się po tym środowisku cyfrowym. Proces rozpoczyna się od zalogowania na stronie krz-ext.ms.gov.pl, za pośrednictwem Węzła Krajowego (Profil Zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczna). Po autoryzacji należy wybrać „Portal Użytkowników Zarejestrowanych”, nie zaś „Portal Publiczny”, służący do wyszukiwania informacji o postępowaniach i przeglądania obwieszczeń.

Składanie kart

Wierzyciel może skorzystać z dwóch ścieżek postępowania, w zależności od tego, czy nadzorca układu sparametryzował proces w sposób zautomatyzowany. Jeżeli nadzorca układu wygenerował spersonalizowane karty, proces jest zautomatyzowany – wierzyciel wybiera w menu bocznym zakładkę „Wierzytelności”, następnie „Głosowanie wierzyciela”, w sekcji „Karty do głosowania” opcję „Oddaj głos na karcie”, zaznacza „Głos ZA” lub „Głos PRZECIW”, zapisuje wybór i przyciskiem „Przekaż do wysłania” kieruje dokument do skrzynki przesyłek.

Gdy przeznaczony do tego moduł nie został uruchomiony, należy wybrać „Nowy wniosek” lub „Katalog dokumentów”, wyszukać wzorzec „70008.1 – Pismo inne”, a w polu „Nazwa pisma” wpisać „Głos nad układem”. Kluczowe jest bezbłędne uzupełnienie pola „Sygnatura postępowania” sygnaturą z zawiadomienia (np. KA1K/GRz-nu/0000/2024); brak lub błąd spowoduje utworzenie nowej sprawy zamiast dołączenia głosu do akt, co uczyni głos bezskutecznym. Jako organ należy wskazać „Pozasądowy organ postępowania”, jako wnoszącego „Wierzyciela”, uzupełnić jego dane, a w załącznikach dodać zeskanowaną i podpisaną kartę do głosowania.

Przygotowanie dokumentu nie jest równoznaczne z jego złożeniem. Karta trafia do Skrzynki Przesyłek („W opracowaniu”); należy ją podpisać (menu podręczne → „Podpisz”, podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym), a po uzyskaniu statusu „ZŁOŻONA” wybrać polecenie „Wyślij”. Ewentualny komunikat o konieczności uiszczenia opłaty jest błędem systemu i należy go zignorować. Na końcu warto zweryfikować, czy w folderze „Odebrane” znajduje się elektroniczne potwierdzenie wniesienia pisma, gdyż potwierdza ono techniczne wprowadzenie pisma do systemu, nie zaś odbiór przez adresata.

Częste błędy

Nawet sprawne wysłanie dokumentu może zakończyć się niepowodzeniem, jeżeli sama karta obarczona jest wadami. Art. 213 ust. 3 pr. rest. wprowadza rygor nieważności karty niespełniającej wymogów ustawowych. Orzecznictwo w tym przedmiocie jest surowe; przykładowo Sąd Okręgowy w Gdańsku utrzymał odmowę zatwierdzenia układu z uwagi na nieważność wszystkich dziesięciu kart, potwierdzając brak obowiązku wzywania do uzupełnienia braków karty.

Najczęstsze błędy dotyczą oznaczenia wierzyciela. Wpisując numer identyfikacyjny, należy sprecyzować, czy jest to PESEL, KRS, czy NIP, a w przypadku wierzyciela będącego osobą prawną wskazać także imiona i nazwiska osób uprawnionych do jego reprezentacji. Brak tego elementu stanowić będzie samoistną podstawę nieważności karty. Głos musi być bezwarunkowy i jednoznaczny (wyłącznie „za” albo „przeciw”); dopisywanie zastrzeżeń dyskwalifikuje głos. W przypadku firm jednoosobowych prawidłowe jest wskazanie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, reprezentowanej samodzielnie. Należy też zweryfikować zgodność sumy wierzytelności ze spisem oraz przynależność do grupy interesów. Odrębnym mankamentem technicznym jest błędne zaczytywanie danych adresowych spółek z Krajowego Rejestru Sądowego, wymagające ręcznej korekty. Karta musi być kompletna, to jest ze wszystkimi danymi, podpisem i datą oddania głosu.

Szczególnej uwagi wymaga sytuacja, w której wierzyciele najczęściej popełniają błąd – złożenie karty podpisanej odręcznie. Jeżeli karta wnoszona jest do KRZ w postaci skanu dokumentu podpisanego własnoręcznie, wierzyciel obowiązany jest złożyć nadzorcy oryginał karty albo jej odpis poświadczony za zgodność z oryginałem w terminie trzech dni od dnia wniesienia pisma (art. 196a ust. 6 pr. rest.). Ujawnia się tu przewaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który pozwala na w pełni elektroniczne procedowanie i zdejmuje z wierzyciela ten, anachroniczny w dobie cyfryzacji, obowiązek. Korzystne okazuje się również wsparcie profesjonalnego pełnomocnika, którego wprowadzenie skanu karty do systemu stanowi elektroniczne poświadczenie odpisu dokumentu (art. 196a ust. 4 pr. rest.). Sam bowiem skan złożony osobiście przez wierzyciela, nawet jeżeli pismo zostało podpisane profilem zaufanym, nie czyni zadość wymogowi formy i aktualizuje obowiązek złożenia oryginału. Niedochowanie trzydniowego terminu traktowane jest przez odesłanie do art. 130 § 2 k.p.c. jak nieusunięcie braku formalnego, co skutkuje zwrotem karty i nieuwzględnieniem głosu, tak jakby w ogóle nie został oddany.

Pełnomocnictwo do głosowania

Pełnomocnictwo do głosowania nad układem generuje spór na styku prawa procesowego i materialnego. Zwolennicy kwalifikacji procesowej podnoszą, że głosowanie jest czynnością dokonywaną przed sędzią-komisarzem (art. 20 pr. rest.), co uzasadnia stosowanie art. 87 k.p.c., a pełnomocnictwo procesowe obejmuje z mocy prawa umocowanie do zawarcia ugody (art. 91 pkt 4 k.p.c.), do której układ jest podobny. Stanowisko odmienne, dominujące w praktyce, kwalifikuje je jako pełnomocnictwo prawa materialnego – pełnomocnikiem może być dowolna osoba mająca zdolność do czynności prawnych; argumentem systemowym jest brak w prawie restrukturyzacyjnym odpowiednika art. 216 prawa upadłościowego. Również orzecznictwo uznaje pełnomocnictwa procesowe za niewystarczające, wymagając pełnomocnictwa szczególnego do czynności materialnoprawnych. Autorzy niniejszego artykułu stanowczo odradzają poleganie na stanowisku liberalnym, zgodnie z którym wystarczające miałoby być pełnomocnictwo procesowe, gdyż w większości sądów wymaga się, by pełnomocnictwo wprost wskazywało umocowanie do oddania głosu i złożenia karty do głosowania.

Istotnym błędem jest posługiwanie się pełnomocnictwem ograniczonym do reprezentacji przed sądami powszechnymi. Zbieranie głosów przebiega przed nadzorcą układu i ma charakter pozasądowy, wobec czego taka klauzula de facto wyklucza pełnomocnika z najważniejszego etapu postępowania. Odrębną kwestią jest podpis na karcie składanej przez pełnomocnika, gdyż część sądów wymaga osobnego poświadczenia karty podpisem zaufanym, niezależnie od podpisania pisma przewodniego. Wobec rozbieżności praktyki rekomendowane jest podejście konserwatywne, czyli odrębne poświadczenie każdego dokumentu.

Głosowanie nad układem w KRZ, choć miało stanowić przejaw cyfryzacji postępowań restrukturyzacyjnych, pozostaje procesem obciążonym licznymi pułapkami technicznymi i prawnymi. Wierzyciel musi pamiętać, że bierność działa na korzyść dłużnika, bezbłędnie wypełnić kartę i dochować rygorystycznych wymogów formalnych, a w sferze pełnomocnictw stosować pełnomocnictwa szczególne o charakterze materialnoprawnym. Brak profesjonalnego wsparcia prawnego istotnie zwiększa ryzyko błędu, którego konsekwencją jest bezskuteczność głosu i faktyczne pozbawienie wierzyciela wpływu na treść układu.

autorzy: Patrycja Zalewska, aplikantka adwokacka, Groele i Wspólnicy; Piotr Paśko, radca prawny, Groele i Wspólnicy