Przyjęte już w Polsce przepisy wdrażające dyrektywę antygreenwashingową wprowadzają nowe ograniczenia dotyczące komunikacji środowiskowej. Przedsiębiorcy powinni zatem przyjrzeć się nie tylko swoim przekazom reklamowym, lecz także portfelom znaków towarowych.

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Oznaczenie i ochrona marki

„Eco”, „bio”, „green”, „natural”, „przyjazny dla środowiska” – określenia te pojawiają się w nazwach produktów, na opakowaniach i w reklamach. Towarzyszą im zielona kolorystyka, symbole liści czy oznaczenia przypominające certyfikaty. Dla przedsiębiorców ekologiczne skojarzenia są sposobem wyróżnienia produktów i budowania wizerunku odpowiedzialnej marki. Mogą również stanowić element identyfikacji wizualnej chroniony prawem własności przemysłowej. Warto jednak pamiętać, że rejestracja znaku towarowego nie oznacza potwierdzenia prawdziwości zawartego w nim przekazu środowiskowego. Urząd Patentowy RP i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oceniają oznaczenia na podstawie przepisów dotyczących znaków towarowych, w szczególności ich zdolności odróżniającej i przeszkód rejestracyjnych. Uzyskanie ochrony nie gwarantuje jednak, że wykorzystywanie oznaczenia w komunikacji marketingowej będzie zgodne z przepisami chroniącymi konsumentów. Co więcej, określenia sugerujące ekologiczne właściwości produktów mogą napotykać przeszkody już na etapie rejestracji. Jeżeli są postrzegane jako opis cech towaru, a nie wskazanie jego pochodzenia handlowego, mogą nie posiadać wymaganej zdolności odróżniającej.

Nowe przepisy już uchwalone

Istotne zmiany wynikają z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/825, określanej jako dyrektywa EmpCo, która w Polsce została wdrożona ustawą z 4 września 2026 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawy o prawach konsumenta (DzU z 2026 r. poz. 1353). Ustawę ogłoszono 19 października 2026 r., a jej wejście w życie przewidziano na 27 września 2027 r. Nowelizacja ta wprowadza szeroką definicję twierdzenia środowiskowego, które obejmuje nie tylko hasła reklamowe, lecz także oznakowania, nazwy handlowe, nazwy produktów, ilustracje i symbole, jeżeli w kontekście komunikacji handlowej sugerują określony wpływ produktu, marki lub przedsiębiorcy na środowisko. Oznacza to, że znak towarowy może jednocześnie pełnić funkcję identyfikacji marki i stanowić twierdzenie środowiskowe podlegające ocenie z perspektywy nieuczciwych praktyk rynkowych. Nowe przepisy przewidują między innymi zakaz formułowania ogólnych twierdzeń środowiskowych bez możliwości wykazania uznanej wysokiej efektywności środowiskowej istotnej dla danego twierdzenia. Niedopuszczalne będzie również przypisywanie całemu produktowi lub działalności przedsiębiorcy korzyści środowiskowych dotyczących jedynie określonej cechy produktu albo wybranego obszaru działalności.

Nie oznacza to automatycznego zakazu używania znaków zawierających słowa „eco” czy „green”. Decydujące znaczenie będzie miał charakter komunikatu i jego odbiór przez konsumenta.

Własne zielone oznaczenia

Szczególnej uwagi wymagają oznaczenia tworzone samodzielnie przez przedsiębiorców, takie jak zielone pieczęcie, emblematy z liściem czy symbole sugerujące ekologiczne zatwierdzenie produktu. Nowelizacja wprowadza zakaz umieszczania oznakowań dotyczących zrównoważonego charakteru, które nie są oparte na odpowiednim systemie certyfikacji ani nie zostały ustanowione przez organy publiczne. Samo opracowanie własnego oznaczenia, przyjęcie wewnętrznych kryteriów jego stosowania czy rejestracja jako znaku towarowego nie wystarczą do legalnego wykorzystywania go jako oznakowania zrównoważonego charakteru. Nie każdy zielony symbol będzie jednak objęty takim zakazem, np. liść stanowiący element logotypu może służyć wyłącznie identyfikacji marki. Ten sam motyw przedstawiony w formie pieczęci sugerującej certyfikację może już przekazywać informację o szczególnych właściwościach produktu. Dlatego ocena powinna obejmować nie tylko sam znak, lecz także jego umiejscowienie, towarzyszące komunikaty i ogólne wrażenie wywoływane u odbiorcy.

Już dziś jest odpowiedzialność

Chociaż nowe przepisy wejdą w życie w 2027 r., wprowadzające w błąd deklaracje środowiskowe mogą być kwestionowane już obecnie. Podstawę prawną stanowią między innymi przepisy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ochronie konkurencji i konsumentów. Problematyka greenwashingu znajduje się również w obszarze zainteresowania prezesa UOKiK. Podejmowane działania dotyczą między innymi sposobu prezentowania ekologicznych właściwości produktów, posługiwania się ogólnymi deklaracjami środowiskowymi oraz oznaczeniami mogącymi sugerować niezależną weryfikację określonych cech. Istotne jest przy tym nie tylko to, czy przedsiębiorca dysponuje uzasadnieniem dla swoich deklaracji, ale również to, czy sposób ich przedstawienia nie wprowadza konsumentów w błąd. Samo wszczęcie postępowania lub postawienie zarzutów nie przesądza oczywiście o stwierdzeniu naruszenia prawa. Nowelizacja rozszerzy katalog praktyk uznawanych za nieuczciwe w każdych okolicznościach, co dodatkowo zwiększy znaczenie prawidłowego projektowania komunikacji środowiskowej.

Już zarejestrowany znak

Nowe regulacje nie oznaczają konieczności automatycznej zmiany wszystkich znaków nawiązujących do ekologii. Uzasadniają jednak przegląd dotychczasowego portfolio oznaczeń. Pierwszym krokiem powinna być analiza sposobu ich rzeczywistego wykorzystania. Znaczenie mają zarówno brzmienie i wygląd znaku, jak i rodzaj produktu, towarzyszące hasła oraz kontekst całej komunikacji. W niektórych przypadkach wystarczająca może okazać się zmiana przekazu reklamowego lub usunięcie dodatkowych deklaracji. W innych konieczne będzie przeprojektowanie opakowania, modyfikacja logotypu albo stworzenie nowej nazwy produktu. Takie działania wymagają jednak uwzględnienia konsekwencji dla ochrony własności intelektualnej. Istotna zmiana oznaczenia może wymagać dokonania nowego zgłoszenia znaku towarowego. Nowa nazwa lub logo mogą kolidować z wcześniejszymi prawami innych podmiotów. Z kolei zaprzestanie rzeczywistego używania dotychczasowego znaku przez wymagany prawem okres może prowadzić do ryzyka utraty ochrony. Dlatego dostosowanie oznaczeń do nowych regulacji powinno stanowić element świadomego zarządzania marką, a nie wyłącznie decyzję marketingową.

Jak przygotować markę?

Przedsiębiorcy powinni wykorzystać okres poprzedzający wejście w życie nowych przepisów na przegląd oznaczeń, opakowań i materiałów reklamowych. W pierwszej kolejności warto zidentyfikować znaki i komunikaty sugerujące korzyści środowiskowe, a następnie ocenić, czy deklaracje są prawdziwe, precyzyjne i możliwe do udokumentowania. Szczególnej analizy wymagają własne oznaczenia przypominające certyfikaty oraz ogólne hasła odnoszące się do ekologiczności produktu. Przy planowaniu zmian należy uwzględnić również czas potrzebny na opracowanie nowych projektów, weryfikację ich zdolności rejestrowej, sprawdzenie kolizji z wcześniejszymi prawami oraz przygotowanie nowych opakowań. W tym procesie szczególnie istotna jest współpraca rzecznika patentowego z prawnikiem specjalizującym się w prawie reklamy i ochronie konsumentów. Pozwala ona połączyć ocenę dopuszczalności komunikacji środowiskowej z ochroną wartości marki i ciągłości praw do jej oznaczeń.

Ochrona marki i wiarygodność

Przyjęte przepisy antygreenwashingowe nie oznaczają końca ekologicznego marketingu. Wymagają jednak większej ostrożności przy projektowaniu i wykorzystywaniu oznaczeń. Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że prawo ochronne na znak towarowy i dopuszczalność posługiwania się określoną deklaracją środowiskową to dwie odrębne kwestie.

Rejestracja znaku chroni markę, ale nie legalizuje automatycznie każdego przekazu, który znak ten komunikuje. Odpowiednio wczesny przegląd portfolio znaków towarowych i strategii marketingowej pozwoli ograniczyć ryzyko prawne, a jednocześnie zachować budowaną przez lata wartość marki.

autorzy: Dorota Rzążewska, krajowy i europejski rzecznik patentowy, radca prawny, JWP Rzecznicy Patentowi

Mikołaj Maliński, prawnik, JWP Legal