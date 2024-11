Wakacje składkowe: kto chce nie płacić ten musi zapłacić?

Można już składać wnioski o wakacje składkowe, czyli miesięczne zwolnienie ze składek wpłacanych do ZUS (oprócz zdrowotnej) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Z wakacji skorzystają małe biznesy, ale obowiązują różne kryteria i limity.

Doradcy podatkowi i księgowi twierdzą, że przepisy o wakacjach składkowych są bardzo skomplikowane i już widać dużo praktycznych problemów. I chcą dodatkowej opłaty za sporządzenie wniosku o przerwę (stawki wahają się od 50 do 200 zł). Czy faktycznie wniosek jest taki trudny?

Rośnie liczba ryczałtowych przedsiębiorców

Blisko 2 miliony podatników – o 260 tysięcy więcej niż rok wcześniej – wybrało w 2023 r. ryczałt jako formę rozliczenia podatku -wynika z danych resortu finansów. Najwięcej nowych ryczałtowców przybyło w grupie osób rozliczających przychody z najmu.

W 2023 r. niemal 1,98 miliona osób rozliczało się ryczałtem. Dla porównania – stawkę liniową wybrało mniej niż 550 tysięcy osób, podatników rozliczających się według skali podatkowej było ponad 27 milionów. Rosnąca popularność ryczałtu z pewnością najbardziej cieszy rząd, bo ryczałt przynosi państwowej kasie stabilne wpływy podatkowe.

KSeF: nowe terminy na różne obowiązki

Do końca roku Ministerstwo Finansów opublikuje projekt ustawy, startu, która określi różne techniczne szczegóły funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Zasadniczo system ma ruszyć 1 lutego 2026 r., a dla przedsiębiorców o rocznych obrotach poniżej 200 mln zł – 1 kwietnia 2026 r. Zgodnie z zapowiedziami:

- do 31 lipca 2026 r. odroczony będzie wymóg podania numeru KSeF w płatnościach za e-faktury, w tym za te opłacane w mechanizmie podzielonej płatności oraz wymóg używania systemu KSeF do faktur wystawianych z kas rejestrujących;

- od sierpnia 2026 r. stosowane będą kary za nieprzestrzeganie obowiązków związanych z systemem;

- do 30 września 2026 r. podatnicy prowadzący działalność na małą skalę i „wykluczeni cyfrowo” będą mogli wystawiać faktury w dotychczasowej formie;

- do końca 2026 r. wszyscy podatnicy będą mogli stosować tryb offline do wystawianych faktur. Przy czym tryb offline definiowany będzie jako wystawienie faktury ustrukturyzowanej, według wzoru określonego dla systemu KSeF.

Pusta faktura ściągnie kłopoty

Od stycznia do września wykryto ponad 220 tys. fałszywych faktur VAT opiewających na niebagatelną kwotę 7 mld zł. To dwa razy więcej niż przed rokiem. Resort finansów zastrzega, że dane te są wynikiem działań kontrolnych, dotyczących różnych okresów z ostatnich kilku lat i świadczą o coraz sprawniejszym typowaniu podmiotów do kontroli.

Doradcy podatkowi zwracają jednak uwagę, że nie wszystkie „puste” faktury zostały wystawione w złej wierze. Niektóre są efektem błędnego przekonania co do opodatkowania danej operacji VAT czy zwykłej pomyłki i co do zasady mogą być korygowane.

Pomoc dla powodzian: jakie preferencje dla żywności?

Firma przekazała jedzenie dla powodzian za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego i chciałaby skorzystać z preferencji przy rozliczeniu VAT. Czy ma zastosować zerową stawkę określoną w rozporządzenie ministra finansów o zerowej stawce dla towarów przekazanych poszkodowanym w powodzi, czy też ustawowe zwolnienie z podatku dla powodziowych darowizn?

Ministerstwo Finansów nie odpowiedziało wprost na to pytanie, ale stwierdziło, że stawka 0 proc. z rozporządzenia jest rozwiązaniem wyjątkowym/szczególnym wobec ogólnych zasad opodatkowania. To, zdaniem doradców podatkowych, wskazówka, by stosować zerowy VAT.

Sprzedasz auto bez składki zdrowotnej

We wtorek rząd przyjął projekt, który trochę zmniejszy obciążenia przedsiębiorców. Chodzi o to, że przy obliczaniu dochodu będącego podstawą wymiaru składki zdrowotnej, nie będzie się uwzględniać przychodów ze sprzedaży środków trwałych np. maszyn czy pojazdów. Oczywiście nie można już rozliczyć w kosztach niezamortyzowanej wartości majątku.

Na zmianach skorzystają ryczałtowcy, a także niektórzy przedsiębiorcy na skali, którym udało się całkowicie zamortyzować środek trwały. W wielu przypadkach nowelizacja może okazać się wręcz niekorzystna. Ale przede wszystkim jest powszechnie oceniana jako „dalece niewystarczająca”, gdyż biznes liczył na całościową reformę składki zdrowotnej.

WAŻNE TERMINY

5 listopada WTOREK √ złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2024 r.