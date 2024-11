Niezbędnik przedsiębiorcy: KSeF - co nowego * Harmonizacja e-faktur * rozliczenie firm po powodzi * ulga na sponsoring * e-rower a składki * praca zdalna

Finał prac nad KSeF: oto terminy ważne dla firm

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy ws. Krajowego Systemu e-Faktur, czyli centralnej bazy, w której przedsiębiorcy będą musieli wystawiać e-faktury. Ma on być obowiązkowy od 1 lutego 2026 r. dla firm, w których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2025 r. 200 mln zł. Dla pozostałych KSeF stanie się obowiązkowy od 1 kwietnia 2026 r. Ale niektórzy dostaną dodatkowy półroczny okres przejściowy. To przedsiębiorcy mający faktury do 450 zł i miesięczną sprzedaż nie przekraczającą 10 tys. zł. Będą mogli wystawiać faktury papierowe do końca września 2026 r. Z kolei do końca lipca 2026 r. mają być utrzymane: możliwość wystawiania faktur na kasach rejestrujących oraz wymóg podania numeru KSeF w płatnościach za e-faktury. Do końca roku 2026 r. ma być zachowana możliwość stosowania tzw. trybu offline czyli wystawienie faktury poza KSeF i przesłanie jej w następnym dniu roboczym. Po tym okresie przejściowym tryb offline będzie mógł być stosowany w razie awarii systemu.