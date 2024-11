Niezbędnik przedsiębiorcy: reforma składki zdrowotnej * definicja budowli * kasy online * taksówka a koszty * VAT w fundacji rodzinnej * TK o amortyzacji * pomoc dla powodzian

Składka zdrowotna: część przedsiębiorców straci na reformie

Eksperci potwierdzają, że rządowa propozycja reformy składki zdrowotnej, procedowana właśnie w Sejmie, nie będzie korzystna dla każdego przedsiębiorcy. Zmiany doprowadzą do tego, że w 2026 r. podstawowa składka u ryczałtowców będzie wynosić 9 proc. liczone od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, ale tylko do limitu przychodów Wyniesie on 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia z czwartego kwartału poprzedniego roku. Od nadwyżki przychodów ryczałtowcy zapłacą 3,5 proc. Obecnie składka zależy od przychodów, maksymalna wynosi 1 258,39 zł miesięcznie. Ten limit zniknie i 131 tys. firm z wysokimi przychodami może na nich stracić.