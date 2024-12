Niezbędnik przedsiębiorcy: płace i składki w górę * nowy limit ulgi na składkę zdrowotną * kasowy PIT * e-Doręczenia * ustawa Kamilka a warsztaty i praktyki * rozliczanie prądu po nowemu

Nowy rok = wyższe składki i płace

Od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie z 4300 zł do 4666 zł, a minimalna stawka godzinowa z 28,10 zł do 30,50 zł. Tyle będą musieli zapłacić przedsiębiorcy, którzy zatrudniają inne osoby na etat lub zlecenie. Te wyższe wynagrodzenia automatycznie pociągają za sobą wyższe koszty składek, jakie trzeba odprowadzić za zatrudnionych do ZUS czy PPK. Całkowity koszt zatrudnienia jednej osoby na pełen etat będzie wynosił od 1 stycznia 2025 r. 5621,59 zł - o ponad 440 zł więcej niż obecnie.