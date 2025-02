Niezbędnik przedsiębiorcy: Kawa i papier toaletowy w domowej firmie * odliczenie składki zdrowotnej w PIT * optymalizacja w fundacji rodzinnej * e-wizyty w ZUS nie dla każdego * AI Act z nowym obowiązkiem pracodawcy * dopłaty do zakupu e-auta

Przedsiębiorca odliczy wydatki na spotkania z pracownikami w swojej domowej firmie

Pan A., pośrednik kredytowy, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu. Zarządza też zdalnie zespołem współpracowników (którzy także prowadzą jednoosobowe firmy). Zależy mu, żeby byli efektywni, gdyż ma prowizję od ich wynagrodzeń. Umowa z kontrahentem przewiduje, że jako szef zespołu, ma organizować cykliczne spotkania ze współpracownikami. Wówczas pan A. zaprasza ich do swego mieszkania, serwuje kawę, herbatę, zimne napoje, ciastka i cukier. Nabył nawet saturator. Na potrzeby spotkań kupuje też papier toaletowy, ręczniki kuchenne, kubki, szklanki, talerzyki, sztućce dla gości, a także środki czystości: tabletki czyszczące, odkamieniacz do ekspresu, płyn nabłyszczający do zmywarki.