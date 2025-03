Niezbędnik przedsiębiorcy: miejsce parkingowe w KUP * koszty youtubera * ulga dla młodych * biuro w przyczepie kempingowej a VAT * kolejne pomysły deregulacyjne zespołu Brzoski

Czy miejsce parkingowe stanowiące odrębny środek trwały może być amortyzowane

Właściciele miejsc postojowych, które stanowią odrębne nieruchomości (są wpisane do oddzielnej księgi wieczystej, mogą być samodzielnie sprzedane) zastanawiają się, czy nadal mogą rozliczać je w kosztach swoich firm. Do końca 2024 r. były one zaliczane do tzw. budynków pozostałych i wtedy stawka podatku od nieruchomości była dziesięć razy większa niż dla miejsc postojowych, które są częścią budynku mieszkalnego (nie zostały wpisane do odrębnej księgi wieczystej). Od 1 stycznia 2025 r. te pierwsze też są uznawane za część budynku mieszkalnego, a co za tym idzie można za nie płacić dziesięciokrotnie mniejszy podatek od nieruchomości niż wcześniej.