Rzeczpospolita
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Szczepienie można rozliczyć w podatkowych kosztach biznesu

Przedsiębiorca działający w terenie zaliczy do kosztów wydatki na zabezpieczenie się przed skutkami ukąszenia kleszcza.

Publikacja: 06.10.2026 04:50

Czy można zaliczyć wydatki na zakup szczepionki, przeprowadzenie kwalifikacji medycznej oraz zabiegu

Czy można zaliczyć wydatki na zakup szczepionki, przeprowadzenie kwalifikacji medycznej oraz zabiegu, a także podanie dawek przypominających do kosztów uzyskania przychodów?

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Zachorowanie na kleszczowe zapalenie mózgu mogłoby uniemożliwić wykonywanie niezbędnych w mojej działalności prac terenowych, co spowodowałoby utratę przychodów. Tak twierdził przedsiębiorca, który chciał rozliczyć w podatkowych kosztach firmy wydatki na szczepienia ochronne. Fiskus nie miał nic przeciwko. O interpretację wystąpił mężczyzna prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Wykonuje dla klientów oceny oddziaływania ich inwestycji na środowisko. Często zmuszony jest działać w terenie, np. w celu identyfikacji siedlisk zwierząt albo rozpoznania gatunków roślin. Porusza się po lasach, łąkach i polach, gdzie jest zwarta roślinność. Podkreśla, że „powoduje to bezpośredni i podwyższony kontakt z naturalnym środowiskiem występowania kleszczy” i jest narażony na ich ukąszenia. Postanowił się zaszczepić, aby uniknąć kleszczowego zapalenia mózgu.

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