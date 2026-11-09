Odzież robocza i stroje służbowe – przychód dla pracownika, koszt dla firmy

Zapewnienie odzieży i obu- wia roboczego jest obowiązkiem pracodawcy. Zgodnie z art. 2377 § 1 kodeksu pracy „Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach: jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu; ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy”. Jak z kolei stanowi art. 2379 § 1 k.p., „Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy”.