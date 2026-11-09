Rzeczpospolita
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Odzież robocza i stroje służbowe – przychód dla pracownika, koszt dla firmy

Pracodawcy są niekiedy zobowiązani do zapewnienia pracownikom odzieży roboczej. Czasami dobrowolnie finansują zakup strojów służbowych. Ponoszą też koszty czyszczenia ubrań. Wszystkie te zdarzenia wywołują skutki podatkowe.

Publikacja: 09.11.2026 05:20

Odzież robocza i stroje służbowe – przychód dla pracownika, koszt dla firmy

Odzież robocza i stroje służbowe – przychód dla pracownika, koszt dla firmy

Foto: Adobe Stock

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Jarosław Sekita

SPIS TREŚCI

  1. Świadczenia BHP bez podatku
  2. Ekwiwalent zamiast odzieży
  3. Czyszczenie odzieży roboczej
  4. Wysokość ekwiwalentu za pranie odzież roboczej
  5. Świadczenia bhp dla zleceniobiorców
  6. Problematyczne służby mundurowe
  7. Odzież służbowa a PIT
  8. Odzież robocza – koszt uzyskania przychodów

Zapewnienie odzieży i obu- wia roboczego jest obowiązkiem pracodawcy. Zgodnie z art. 2377 § 1 kodeksu pracy „Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach: jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu; ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy”. Jak z kolei stanowi art. 2379 § 1 k.p., „Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy”.

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