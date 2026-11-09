Rzeczpospolita
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Zwrot VAT po KSeF - krótszy termin, ale nie gwarancja wypłaty

Od lutego br. podstawowy termin zwrotu VAT jest skrócony z 60 do 40 dni, co poprawia płynność finansową firm. Szerszy zakres danych dostępnych fiskusowi wymaga jednak od przedsiębiorców starannego przygotowania się do uzyskania zwrotu.

Publikacja: 09.11.2026 05:10

Zwrot VAT po KSeF - krótszy termin, ale nie gwarancja wypłaty

Zwrot VAT po KSeF - krótszy termin, ale nie gwarancja wypłaty

Foto: Adobe Stock

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Bartłomiej Senderowski

SPIS TREŚCI

  1. Możliwe również krótsze terminy
  2. KSeF zmienia sposób weryfikacji rozliczeń
  3. Dlaczego firma wykazuje wysoki zwrot
  4. Przygotowanie przed złożeniem JPK
  5. Element zarządzania płynnością
  6. Zwrot VAT po KSeF – zdaniem autora

Od 1 lutego br. podstawowy termin zwrotu VAT wynosi 40 dni od dnia złożenia rozliczenia JPK_V7. Zmiana ta skróciła okres oczekiwania na zwrot o jedną trzecią. Ministerstwo Finansów wskazywało, że pierwsze efekty skrócenia terminu były widoczne już na przełomie kwietnia i maja 2026 r., kiedy odnotowano szybsze zwroty VAT na rachunki podatników.

Nie oznacza to jednak, że każdy zwrot zostanie zrealizowany w ciągu 40 dni. Przepisy nadal przewidują możliwość przedłużenia terminu, jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowej weryfikacji. Może ona obejmować nie tylko rozliczenia samego podatnika, ale również rozliczenia innych podmiotów uczestniczących w obrocie. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa oznacza to, że 40-dniowy termin powinien być uwzględniany w planowaniu płynności, ale nie powinien być traktowany jako bezwarunkowa gwarancja wpływu środków na rachunek w tym terminie.

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