Zwrot VAT po KSeF - krótszy termin, ale nie gwarancja wypłaty

Od 1 lutego br. podstawowy termin zwrotu VAT wynosi 40 dni od dnia złożenia rozliczenia JPK_V7. Zmiana ta skróciła okres oczekiwania na zwrot o jedną trzecią. Ministerstwo Finansów wskazywało, że pierwsze efekty skrócenia terminu były widoczne już na przełomie kwietnia i maja 2026 r., kiedy odnotowano szybsze zwroty VAT na rachunki podatników.

Nie oznacza to jednak, że każdy zwrot zostanie zrealizowany w ciągu 40 dni. Przepisy nadal przewidują możliwość przedłużenia terminu, jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowej weryfikacji. Może ona obejmować nie tylko rozliczenia samego podatnika, ale również rozliczenia innych podmiotów uczestniczących w obrocie. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa oznacza to, że 40-dniowy termin powinien być uwzględniany w planowaniu płynności, ale nie powinien być traktowany jako bezwarunkowa gwarancja wpływu środków na rachunek w tym terminie.