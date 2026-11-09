Rzeczpospolita
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Ulga na innowacyjnych pracowników – jak wykorzystać koszty B+R

Ulga na innowacyjnych pracowników pozwala firmom, które osiągnęły stratę lub mają niski dochód, rozliczyć nieodliczone koszty kwalifikowane poprzez obniżenie zaliczek na PIT od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w B+R.

Publikacja: 09.11.2026 05:00

Ulga na innowacyjnych pracowników – jak wykorzystać koszty B+R

Ulga na innowacyjnych pracowników – jak wykorzystać koszty B+R

Foto: Adobe Stock

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Magdalena Skrzypczak

SPIS TREŚCI

  1. Koszty działalności badawczo-rozwojowej
  2. B+R. Korzyść można wykorzystać szybciej
  3. Co najmniej połowa czasu na B+R
  4. B+R. Pomniejszenie zaliczek
  5. B+R. Kumulacja kosztów z kolejnych lat
  6. B+R. Odliczenia w dowolnej kolejności
  7. B+R. Korekta CIT-8 bez znaczenia
  8. Koszty B+R. Do ostatniego miesiąca roku podatkowego
  9. jak wykorzystać koszty B+R – zdaniem autorki

Ulga na innowacyjnych pracowników od kilku lat stanowi jedno z najciekawszych rozwiązań podatkowych wspierających działalność badawczo-rozwojową. Została ona wprowadzona jako odpowiedź na problem przedsiębiorców prowadzących tę działalność, którzy ze względu na ponoszenie straty lub osiąganie niewystarczającego dochodu nie mogą w pełni wykorzystać odliczenia przysługującego w ramach ulgi B+R. Ulga na innowacyjnych pracowników stanowi zatem swoiste uzupełnienie klasycznej ulgi B+R, pozwalając podatnikom na wykorzystanie nieodliczonych kosztów kwalifikowanych także w sytuacji, gdy osiągnięty dochód nie pozwala na pełne odliczenie ich w zeznaniu rocznym. Dzięki temu podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową mogą szybciej uzyskać korzyść podatkową poprzez pomniejszenie zaliczek na podatek dochodowy odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w działalność B+R.

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