Ulga na innowacyjnych pracowników – jak wykorzystać koszty B+R

Ulga na innowacyjnych pracowników od kilku lat stanowi jedno z najciekawszych rozwiązań podatkowych wspierających działalność badawczo-rozwojową. Została ona wprowadzona jako odpowiedź na problem przedsiębiorców prowadzących tę działalność, którzy ze względu na ponoszenie straty lub osiąganie niewystarczającego dochodu nie mogą w pełni wykorzystać odliczenia przysługującego w ramach ulgi B+R. Ulga na innowacyjnych pracowników stanowi zatem swoiste uzupełnienie klasycznej ulgi B+R, pozwalając podatnikom na wykorzystanie nieodliczonych kosztów kwalifikowanych także w sytuacji, gdy osiągnięty dochód nie pozwala na pełne odliczenie ich w zeznaniu rocznym. Dzięki temu podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową mogą szybciej uzyskać korzyść podatkową poprzez pomniejszenie zaliczek na podatek dochodowy odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w działalność B+R.