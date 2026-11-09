Giełda upadła, środki zablokowane. Fiskus nadal widzi przychód

Tak uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 23 czerwca 2026 r. (0115-KDIT1.4011.403.2026.2.DB).

Wnioskodawca sprzedawał waluty wirtualne za pośrednictwem platformy wymiany kryptowalut. Część środków uzyskanych ze sprzedaży została skutecznie wypłacona na jego rachunek bankowy, natomiast pozostałe środki pozostawały na koncie prowadzonym przez operatora platformy. Następnie podatnik zlecił wypłatę wszystkich niewypłaconych środków, jednak transfer nie został zrealizowany. W tym czasie kontakt z operatorem giełdy stał się niemożliwy, platforma przestała być dostępna dla użytkowników w Polsce, a wobec jej właściciela prowadzone jest postępowanie prokuratorskie. W konsekwencji podatnik utracił możliwość faktycznego dysponowania środkami pozostającymi na rachunku giełdy.