Rzeczpospolita
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Giełda upadła, środki zablokowane. Fiskus nadal widzi przychód

Przychód z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej powstaje w chwili jej wymiany na prawny środek płatniczy. Bez znaczenia pozostaje przy tym, jaka część środków została faktycznie przekazana na konto bankowe. Sam fakt niewypłacenia środków przez giełdę w związku z jej upadłością nie powoduje obniżenia wysokości przychodu powstałego w momencie realizacji transakcji sprzedaży kryptowalut.

Publikacja: 09.11.2026 04:40

Czy przychodem z odpłatnego zbycia walut wirtualnych jest pełna wartość przeprowadzanych transakcji

Czy przychodem z odpłatnego zbycia walut wirtualnych jest pełna wartość przeprowadzanych transakcji sprzedaży, czy jedynie kwota faktycznie wypłacona i otrzymana na rachunek bankowy?

Foto: Adobe Stock

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Dominik Starzyk

Tak uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 23 czerwca 2026 r. (0115-KDIT1.4011.403.2026.2.DB).

Wnioskodawca sprzedawał waluty wirtualne za pośrednictwem platformy wymiany kryptowalut. Część środków uzyskanych ze sprzedaży została skutecznie wypłacona na jego rachunek bankowy, natomiast pozostałe środki pozostawały na koncie prowadzonym przez operatora platformy. Następnie podatnik zlecił wypłatę wszystkich niewypłaconych środków, jednak transfer nie został zrealizowany. W tym czasie kontakt z operatorem giełdy stał się niemożliwy, platforma przestała być dostępna dla użytkowników w Polsce, a wobec jej właściciela prowadzone jest postępowanie prokuratorskie. W konsekwencji podatnik utracił możliwość faktycznego dysponowania środkami pozostającymi na rachunku giełdy.

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