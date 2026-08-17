Kiedy powstaje przychód od otrzymanej zaliczki

Analiza interpretacji dyrektora KIS wskazuje, że dla rozpoznania przychodu w przypadku zaliczki kluczowe znaczenie ma rzeczywisty charakter ekonomiczny otrzymanej płatności, w szczególności to, czy przysporzenie to jest definitywne.
Moment rozpoznania przychodu w przypadku otrzymania zaliczki jest jednym z bardziej problematycznych zagadnień w podatkach dochodowych. Zestawienie licznych interpretacji wydanych w ostatnich latach przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pokazuje, że pojęcie „zaliczka” ma w prawie podatkowym znaczenie autonomiczne i w znacznym stopniu odbiega od rozumienia cywilnoprawnego oraz potocznego.
Moment powstania przychodu – zasada i wyjątek
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