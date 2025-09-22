Jak są opodatkowane nagrody w konkursach, grach i sprzedaży premiowej

Ustawa o PIT ustanawia zwolnienie podatkowe oraz ryczałtową formę opodatkowania nagród nieobjętych zwolnieniem, otrzymanych w związku z udziałem w sprzedaży premiowej lub konkursie.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 68 tej ustawy wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł. Zwolnienie to nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.