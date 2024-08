Od kilku lat największe grupy kapitałowe, których skonsolidowane przychody przekraczają 3,25 mld zł, zobowiązane są nie tylko do przygotowania dokumentacji cen transferowych czy też złożenia deklaracji TPR, ale również do złożenia raportów i powiadomień CbC. Obowiązek ten wynika z ustawy z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej: ustawa), gdzie sprecyzowano, kiedy dana grupa kapitałowa jest zobligowana do przedłożenia do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej raportu CbC lub powiadomienia CbC-P .