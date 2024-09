Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 12 czerwca 2024 r. (III SA/Wa 612/24).

Podatkowa grupa kapitałowa (PGK), której członkiem jest bank, zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem zapytania była możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku w postaci zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w zwrocie części prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. PGK wskazała, że zgodnie z wyrokiem TSUE z 11 września 2019 r. (C-383/18) będący jej członkiem bank jest zobowiązany do zwrotu kredytobiorcy części prowizji otrzymanej przy zawarciu umowy, z uwagi na dokonaną przez tego konsumenta spłatę kredytu przed terminem. W niektórych przypadkach dochodzi więc do sytuacji, w której oprócz zwrotu części prowizji, bank będzie zobowiązany również do zapłaty odsetek za opóźnienie.