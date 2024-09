Pewnie większość osób sprzedała chociaż raz w swoim życiu nieruchomość. Taka transakcja prawdopodobnie dotyczyła raczej mieszkania czy domu, rzadziej nieruchomości gruntowej. Sprzedaż jednej takiej działki zwykle nie wywołuje skutków w podatku od towarów i usług, ale już zbycie kilku może mieć swoje konsekwencje w VAT, z których zbywcy często nie zdają sobie sprawy.

Sprzedaż nieruchomości gruntowej podlega VAT, gdy okoliczności danej transakcji pozwalają na uznanie, że podatnik sprzedał działkę w ramach działalności gospodarczej, a więc gdy podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców, wykraczając tym samym poza typowy zarząd majątkiem prywatnym. Kryteria, jakimi należy kierować się przy określaniu, że mamy do czynienia z działalnością gospodarczą, to np.: doprowadzenie do podziału gruntu rolnego na kilka działek, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, doprowadzenie mediów do działek czy podjęcie działań informacyjnych o ich sprzedaży. Działania te należy przy tym oceniać sumarycznie.