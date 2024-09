Jeżeli gazociąg miałby paść ofiarą „ukraińskiego sabotażu”, to potwierdzony by został bezpośredni związek między istnieniem Nord Streamu a wojną Rosji przeciwko Ukrainie. To ważne, bo w Niemczech jest wciąż wielu ludzi, którzy chcą wierzyć, że gazociąg Schröder–Merkel–Putin był wyłącznie komercyjnym projektem i nikomu nie szkodził.