Niedostatecznie opodatkowane zyski będą objęte podatkiem wyrównawczym

System globalnego podatku minimalnego (GLoBE) składa się z trzech podatków. Jednym z nich jest podatek wyrównawczy od niedostatecznie opodatkowanych zysków. Zasadą w GLoBE jest pierwszeństwo opodatkowania wyrównawczego na poziomie jednostek dominujących (zasada włączenia dochodu do opodatkowania – income inclusion rule). W niektórych przypadkach zastosowanie tej reguły nie będzie jednak możliwe. Wówczas w grę wejdzie zasada niedostatecznie opodatkowanych zysków (under-taxed profit rule), na podstawie której obowiązek opodatkowania wyrównawczego przechodzi na podmioty znajdujące się w dolnej części struktury kapitałowej. Zasadę tę realizuje właśnie podatek wyrównawczy od niedostatecznie opodatkowanych zysków. Przykładem struktury, do której może on mieć zastosowanie, jest grupa obejmująca spółkę dominującą z siedzibą w państwie, które nie wdrożyły GLoBE (np. w Chinach) i zależne od niej bezpośrednio spółki polskie.