Julita Karaś-Gasparska: Odzież to sprawa osobista

Zdaniem skarbówki jeśli na ubraniu kupionym przez przedsiębiorcę nie ma firmowego logo, to nie może on zaliczyć wydatków na ten zakup do kosztów uzyskania przychodów. Fiskus zgadza się też jednak na rozliczenie kosztów, jeśli ubranie jest charakterystyczne dla wykonywanego zawodu. Szerzej na ten temat piszemy w artykule: „Czy przedsiębiorca rozliczy ubranie w firmowych kosztach”.

Wydatki na samochód używany na potrzeby działalności gospodarczej takim kosztem są, chociaż nie zawsze w pełnej wysokości. Dotyczy to wydatków na nabycie pojazdów, opłat za ich używanie na podstawie umów najmu czy leasingu, a także wydatków na ich naprawy i eksploatację. Coraz częstszą praktyką jest także udostępnianie przez przedsiębiorcę firmowych pojazdów osobom zatrudnionym na kontraktach B2B. Skutki podatkowe (nie tylko w zakresie kosztów uzyskania przychodów) dla usługobiorcy i dla usługodawcy zależą w takich przypadkach od tego, na jakich zasadach pojazd ma być użytkowany przez współpracownika, o czym piszemy w tekście: „Jakie są skutki udostępnienia samochodu współpracownikowi”.