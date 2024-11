Kto jest rzeczywistym właścicielem dla celów podatku u źródła

Założeniem klauzuli rzeczywistego właściciela (beneficial owner, BO) w podatku u źródła (WHT) jest przeciwdziałanie korzystaniu z preferencji podatkowych przez te podmioty, które nie są do nich uprawnione. Jednocześnie obecnie istniejące regulacje nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jakie cechy musi posiadać dany podmiot otrzymujący należności, aby można go było uznać za ich rzeczywistego właściciela. Co więcej, istnieją wątpliwości, względem których rodzajów wypłat opodatkowanych podatkiem u źródła warunek rzeczywistego właściciela należy weryfikować.