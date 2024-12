Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 16 października 2024 r. (I SA/Gd 532/24).

Spółka jawna została zawiązana na podstawie umowy, która następnie była zmieniana. Początkowo wspólnikami spółki były wyłącznie osoby fizyczne. W wyniku podpisania aneksu do spółki dołączyła spółka z o.o. Następnie na mocy kolejnego aneksu spółka z o.o. opuściła spółkę jawną. W rezultacie wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Spółka skierowała pytanie do organu, czy wystąpienie wspólnika spółki z o.o. ze spółki jawnej spowodowało utratę przez spółkę statusu podatnika CIT w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy o CIT, a w dalszej kolejności czy utrata statusu podatnika CIT nastąpiła z dniem podpisania aneksu, czy z dniem złożenia aktualizacji deklaracji CIT.

Spółka stwierdziła, że wystąpienie ze spółki jawnej wspólnika będącego spółką z o.o. skutkowało utratą przez nią statusu podatnika CIT oraz że ta utrata nastąpiła z dniem zawarcia aneksu, na mocy którego wspólnikami pozostały wyłącznie osoby fizyczne. Dyrektor KIS uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Wskazał, że zmiany w składzie osobowym spółki jawnej, która już uzyska status podatnika CIT, nie mają wpływu na ten status zgodnie z art. 1 ust. 5 ustawy o CIT. W odpowiedzi na stanowisko organu spółka złożyła do sądu administracyjnego skargę na indywidualną interpretację.

WSA w Gdańsku uchylił zaskarżoną interpretację argumentując, że nie można zgodzić się ze stanowiskiem organu, który uznał, że spółka jawna, posiadająca status podatnika CIT, w wyniku wystąpienia ze spółki wspólnika niebędącego osobą fizyczną i pozostania w niej wspólników będącymi wyłącznie osobami fizycznymi, nie utraci statusu podatnika CIT i zachowa go aż do czasu likwidacji lub wykreślenia z rejestru przedsiębiorców. Zdaniem sądu organ błędnie uznał, że zmiana w składzie osobowym spółki, posiadającej status podatnika CIT, nie ma wpływu na ten status. Aby spółka jawna była podatnikiem CIT, muszą być spełnione łącznie wszystkie warunki wymienione w art. 1 ust. 3 ustawy o CIT. Jeżeli na skutek zmiany umowy w spółce pozostali tylko wspólnicy, będący osobami fizycznymi, to należy przyjąć, że taka spółka jawna traci status podatnika CIT wskutek wyjścia z tej spółki wspólników niebędących osobami fizycznymi.

Autorka jest asystentką w zespole zarządzania wiedzą podatkową firmy Deloitte

Komentarz eksperta

Adam Formanowicz - menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Analizowany wyrok dotyczy zmian osobowych w spółce jawnej, która uprzednio nabyła status podatnika CIT na skutek niezłożenia informacji o wspólnikach (CIT-15J). W konsekwencji wprowadzonych zmian wspólnikami spółki pozostały jedynie osoby fizyczne. W ocenie dyrektora KIS zmiany takie nie spowodują utraty przez spółkę jawną statusu podatnika. Argumentację organ oparł na regulacji art. 1 ust. 5 ustawy o CIT, który przewiduje, że spółka jawna, która nabyła status podatnika CIT, posiada go do dnia likwidacji spółki lub wykreślenia z właściwego rejestru (analogiczne uznał dyrektor KIS np. w interpretacji indywidulanej z 20 czerwca 2024 r., 0111-KDIB1-3.4010.309.2024.1.JMS).

WSA w Gdańsku zakwestionował to podejście i wskazał, że decydujące znaczenie dla oceny statusu podatkowego spółki jawnej ma jej skład osobowy. Spółka jawna, której wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, nie może posiadać statusu podatnika CIT. Jeśli spółka taka nabyła wcześniej status podatnika CIT, to utraci go z chwilą, gdy w jej składzie pozostaną jedynie osoby fizyczne. Analizowany wyrok jest kolejnym po wyroku WSA w Łodzi z 19 października 2023 r. (I SA/Łd 618/23; nieprawomocny), który potwierdza tę kwestię.

Stanowisko zaprezentowane przez WSA w Gdańsku, a wcześniej przez WSA w Łodzi zasługuje na pełną aprobatę. Znajduje ono potwierdzenie w treści art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy o CIT, który w pierwszej części stanowi, że przepisy ustawy o CIT stosuje się do spółek jawnych, jeżeli wspólnikami takiej spółki nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży informacji o wspólnikach (CIT-15J) w przewidzianym terminie. Posłużenie się przez ustawodawcę spójnikiem „oraz” wskazuje, że oba warunki, tj. mieszany skład osobowy spółki i niezłożenie informacji CIT-15J powinny być spełnione łącznie. W sytuacji gdy na skutek zmian osobowych wspólnikami spółki jawnej pozostaną wyłącznie osoby fizyczne, spółka taka nie będzie spełniała warunków dla uznania jej za podatnika CIT. Jeśli spółka taka wcześniej nabyła status podatnika, to z chwilą dokonania zmian w składzie wspólników powróci ona do statusu podmiotu transparentnego podatkowo. Skutek przewidziany w powołanym przez dyrektora KIS art. 1 ust. 5 ustawy o CIT nie może być natomiast oceniany w oderwaniu od powyższej regulacji o charakterze generalnym. W analizowanym kontekście dotyczyć on będzie jedynie kontynuacji statusu podatkowego spółek jawnych o mieszanym składzie osobowym.

Ocena ta jest również spójna z ogólnymi celami objęcia części spółek jawnych statusem podatników CIT, określonymi w uzasadnieniu projektu ustawy wprowadzającej zmiany w ty zakresie. W dokumencie tym wyraźnie wskazane zostało, że „zmienione regulacje odnoszące się do spółki jawnej nie obejmowałyby spółek jawnych, których jedynymi wspólnikami byłyby osoby fizyczne, których tożsamość wynika z innych dokumentów składanych przez spółkę”.

Powołane powyżej wyroki oraz interpretacje indywidualne wskazują, że fundamentalne kwestie dotyczące statusu podatkowego spółki jawnej, a w szczególności warunki nabycia i utraty przez takie spółki statusu podatnika CIT, po prawie czterech latach od wprowadzenia zmian w dalszym ciągu powodują liczne kontrowersje. Szeroki zakres tych wątpliwości, których analizowana kwestia stanowi jedynie jeden z przykładów, a także akcentowane coraz częściej wątpliwości odnośnie do konstytucyjności analizowanych regulacji, sugerowałyby zasadność podjęcia przez ustawodawcę interwencji w celu jedno- znacznego uregulowania tych kwestii.