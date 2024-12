Otrzymanie akcji bez PIT

Programy motywacyjne oparte na akcjach to niewątpliwie atrakcyjne rozwiązanie zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Z jednej strony, mają na celu długoterminowe związanie pracowników z firmą, zwiększenie ich zaangażowania oraz przyciągnięcie nowych talentów. Często przekłada się to na lepsze wyniki finansowe firmy. Z drugiej strony, jest to efektywna podatkowo forma wynagradzania pracowników, co w obliczu rosnących kosztów zatrudnienia wzbudza duże zainteresowanie na rynku pracy.