Julita Karaś-Gasparska: Problem butelek nadal nierozwiązany

Kiedy wiele lat temu po raz pierwszy pojechałam do Europy zachodniej, trafiłam do małej wioski w Szwajcarii otoczonej czterotysięcznikami. Na kempingu moje zdziwienie wzbudził rząd kontenerów na śmieci – każdy pojemnik z innym oznaczeniem, każdy na inny rodzaj odpadów. Na butelki było nawet kilka takich kontenerów – w zależności od koloru szkła. Dla osoby, która przybyła z kraju, gdzie wszystkie odpady wrzucało się do jednego kosza (może z wyjątkiem makulatury przynoszonej do szkoły, żeby dostać lepszą ocenę ze sprawowania) i nikt nie słyszał o segregacji odpadów i o recyklingu, było to spore zaskoczenie. Zaskoczenie było też w lokalnym sklepie spożywczym, gdzie bez problemu i bez okazywania paragonu można było zwrócić w automacie butelki po kupionych wcześniej napojach.