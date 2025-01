Zbiorniki, silosy i nie tylko

Jeżeli płatnik wypłaca należności z tzw. innych źródeł, to nie jest zobowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na PIT. Ma jedynie obowiązek informacyjny, tj. obowiązek wystawienia informacji PIT-11 o wysokości uzyskanego przychodu. Na obowiązek ten nie ma wpływu wysokość miesięcznej zaliczki z tego tytułu, nawet gdy wynosi ona zero zł.