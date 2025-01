Julita Karaś-Gasparska: Nowe przepisy, nowe wątpliwości

W lipcu 2023 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności definicji budowli, będącej podstawą wymiaru podatku od nieruchomości. Jednocześnie TK zobowiązał ustawodawcę, aby zmienił przepisy w tym zakresie w ciągu 18 miesięcy. Czasu było więc sporo, ale jak to zwykle u nas bywa, zmiany uchwalono w ostatnim momencie i podatnicy mieli zaledwie miesiąc na przygotowanie się do nowych regulacji. To mało, jeśli się weźmie pod uwagę zakres wprowadzonych zmian i ich skutki finansowe, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy korzystają z różnego rodzaju firmowej infrastruktury, takiej jak kontenery, silosy, maszyny posiadające fundamenty, wieże, maszty, klimatyzatory czy urządzania energetyczne.