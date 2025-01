Podatek wyrównawczy nie pozostanie bez wpływu na transakcje M&A

Od 2025 r. zaczął w Polsce obowiązywać globalny podatek minimalny, zwany też podatkiem wyrównawczym. To nowa danina wdrażana w wielu krajach na podstawie tzw. Zasad GloBE (ang. the Global Anti-Base Erosion Rules), wypracowanych w ramach projektu OECD BEPS 2.0, czyli Pillar 2. Podatek ten dotyczy podatników należących do grup kapitałowych o przychodach co najmniej 750 mln euro. Jeśli efektywna stawka podatkowa (ang. effective tax rate – ETR) w danej jurysdykcji będzie niższa niż 15 proc., to trzeba będzie dopłacić różnicę. ETR będzie jednak ustalana z uwzględnieniem wszystkich polskich jednostek grupy kapitałowej, co stwarza nowe wyzwania dla zespołów transakcyjnych, zwłaszcza odnośnie do wyceny, due diligence, strukturyzacji i dokumentacji transakcyjnej.